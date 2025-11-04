К 2029 году доля занимающихся спортом казахстанцев достигнет 50% — Минспорта

— Популяризация спорта среди населения — это ключ к здоровой нации. На сегодняшний день систематически занимаются спортом 8,4 млн человек. Это составляет 41,4% населения страны. Наша цель — довести этот показатель до 50% к 2029 году. В разрезе регионов наибольший охват населения отмечается в Атырауской, Костанайской областях и городе Шымкент. В топ самых популярных среди населения видов спорта входят футбол, волейбол, баскетбол, а также марафоны и массовые забеги. В целях развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни в стране ежегодно проводится более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, — сообщил министр.

По его словам, особое внимание уделяется детско-юношескому спорту. В школах страны функционирует более 53 тыс. спортивных секций, в которых систематически занимаются около 1,4 млн детей.

— Продолжается работа по реализации государственного спортивного заказа. В этом году 240 тыс. детей бесплатно посещают более 7 тыс. секций. На это из местных бюджетов выделено 50 млрд тенге. В целях повышения доступности секций для детей с 1 июня 2025 года совместно с министерствами культуры и информации, просвещения, цифровизации запущен пилотный проект по внедрению единого ваучера. Новый механизм охватывает спорт, творчество и дополнительное образование, объединяя государственные и частные организации в единой цифровой системе, — отметил Ербол Мырзабосынов.

Также к 2029 году планируется увеличить количество спортивных инструкторов в сельской местности до 4000 человек.

— В Казахстане работают 5 625 спортивных инструкторов, из них 3 015 в сельской местности. Именно они являются главной движущей силой массового спорта. Но, к сожалению, в ряде регионов мы видим сокращение инструкторов. Так, в Мангистауской области их стало меньше на 86 человек, в Карагандинской — на 77, в Актюбинской — на 35. В то же время есть положительные примеры. В Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях наблюдается рост. В целом, к 2029 году мы планируем увеличить количество спортивных инструкторов в сельской местности до 4 000 человек. Это позволит охватить больше жителей и сделать спорт доступным для всех, — добавил министр.

Ранее министр собщил, что в в Казахстане планируется строительство 14 футбольных стадионов. По 10 стадионам уже ведется разработка проектно-сметной документации.