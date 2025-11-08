Кызылординская школьница создала настольную игру о Казахском ханстве

Юная разработчица создала игру под руководством учителя истории Айгуль Зейнуллы.

Педагог убеждена, что включение игровых элементов, соответствующих возрастным особенностям учащихся, в учебный процесс способствует развитию у детей исторического мышления и познавательной активности.

— Эту игру можно использовать в нашем учебном заведении в седьмом классе, а в других школах — в шестом. Сегодня детям непросто запоминать цифровые данные, они часто путают исторические события и личности. А объединение учебного материала с познавательной игрой помогает восполнить этот пробел, то есть развивает память и внимание. Мы использовали эту игру при изучении темы «Казахское ханство». В дальнейшем планируем изменить её дизайн, расширив содержание: включить не только ханов, но и батыров, жырау, деятелей движения «Алаш» и других выдающихся личностей, а затем распространить игру среди других школ, — рассказала Айгуль Зейнулла.

Фото: NIS

Автор проекта уверена, что через оценку роли исторических личностей можно значительно повысить интерес школьников к изучению истории.

— В игре предусмотрены две игровые доски, каждая из которых содержит по двадцать четыре карточки. На одной стороне карточки изображен хан, на другой — размещена информация о нем. Команды по очереди выбирают тайного хана, скрывая его от соперников, и дают две подсказки. Таким образом, у противоположной команды есть две попытки угадать, кто это. Игра продолжается до тех пор, пока не будут отгаданы все ханы, — пояснила Гаухар Марат.

Фото: NIS

Работа Гаухар была высоко оценена жюри и заняла первое место на республиканском сетевом конкурсе «Тарихи тағылым», организованном Олимпиадно-конкурсным комитетом Ассоциации учителей истории Казахстана и основ права NIS Ustaz.

Конкурс был приурочен к 560-летию образования Казахского ханства.