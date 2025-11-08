Какой будет зима в Казахстане

Как сообщили на запрос редакции в РГП «Казгидромет», на большей части республики осадки прогнозируются в пределах климатической нормы.

— Но в некоторые периоды не исключены метели, порывистый ветер, гололед, туман, обильные осадки. Также зимой морозные дни будут чередоваться с теплыми, — отметили в ведомстве.

Так, согласно предварительному, консультативному прогнозу РГП «Казгидромет», в ноябре средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на всей территории республики.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы — в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской, на западе Атырауской, Мангистауской, на северо-востоке Костанайской областей и на востоке области Абай.

— В декабре средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории страны, выше нормы на 1° — в северо-западной половине республики, ниже нормы на 1° — на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, — следует из прогноза.

Фото: Казгидромет

Фото: Казгидромет

Количество осадков в декабре предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы — в области Улытау, в Карагандинской области, на большей части области Абай, на востоке Актюбинской области, в южной половине Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, в северной половине Восточно-Казахстанской, на севере Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу.

В январе средняя температура воздуха на большей части республики также будет около нормы.

Фото: Казгидромет

Ниже нормы на 1° столбики термометра могут опуститься в области Абай, в Восточно-Казахстанской области, в области Жетысу, на большей части Алматинской, на востоке Карагандинской, на юго-востоке Павлодарской областей.

Количество осадков в январе на большей части республики также предполагается около нормы, больше нормы — на юго-востоке Туркестанской, в южной половине Жамбылской, Алматинской областей, на юго-востоке Восточно-Казахстанской и области Жетысу.

А вот февраль будет теплым.

— В феврале средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории республики. Количество осадков в феврале предполагается около нормы по всему Казахстану, — говорится в прогнозе.

Ранее сообщалось, какой будет погода этой зимой в СКО, ВКО и Костанайской области.