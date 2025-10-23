РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:14, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Какой будет зима в Костанайской области

    Согласно данным синоптиков, температура воздуха в большинстве месяцев сезона будет выше климатической нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    снег, лавочка, зима, қар, қыс
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Так, согласно консультативному прогнозу синоптиков, первый месяц зимы обещает быть мягким: средняя температура воздуха прогнозируется на 1° выше нормы почти по всей области и в пределах нормы — на юге региона. Климатическая норма для декабря составляет −11,2…−13,6°С.

    Количество осадков будет в пределах нормы, а в южных районах — ниже обычных показателей (12–24 мм).

    В середине зимы, в январе, температура воздуха будет соответствовать многолетним значениям, от −14,0 до −16,3°С. Осадков также ожидается около нормы (10–23 мм).

    Последний месяц зимы, по прогнозам, окажется на 1–2° теплее обычного. Средняя температура составит около −13,3…−15,3°С. Количество осадков — в пределах нормы (8–22 мм).

    Начало весны также будет теплым — температура выше на 1–2° относительно нормы (−4,5…−7,9°С). Осадки прогнозируются в пределах среднемесячных значений (11–23 мм).

    Ранее Kazinform писал о том, какой зима будет в СКО.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Костанайская область Зима
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают