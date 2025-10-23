Какой будет зима в Костанайской области

Так, согласно консультативному прогнозу синоптиков, первый месяц зимы обещает быть мягким: средняя температура воздуха прогнозируется на 1° выше нормы почти по всей области и в пределах нормы — на юге региона. Климатическая норма для декабря составляет −11,2…−13,6°С.

Количество осадков будет в пределах нормы, а в южных районах — ниже обычных показателей (12–24 мм).

В середине зимы, в январе, температура воздуха будет соответствовать многолетним значениям, от −14,0 до −16,3°С. Осадков также ожидается около нормы (10–23 мм).

Последний месяц зимы, по прогнозам, окажется на 1–2° теплее обычного. Средняя температура составит около −13,3…−15,3°С. Количество осадков — в пределах нормы (8–22 мм).

Начало весны также будет теплым — температура выше на 1–2° относительно нормы (−4,5…−7,9°С). Осадки прогнозируются в пределах среднемесячных значений (11–23 мм).

Ранее Kazinform писал о том, какой зима будет в СКО.