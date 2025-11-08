РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:44, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Страны С5+1 подписали заявление о намерениях о сотрудничестве в экономической сфере

    Подписано заявление о намерениях между правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в экономической сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Страны С5+1 подписали заявление
    Фото: МИД РК

    Правительства Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки (далее именуемые «странами С5+1»), по случаю десятой годовщины создания дипломатической платформы С5+1

    Признавая укрепление экономического сотрудничества в рамках дипломатической платформы С5+1, которое способствовало привлечению десятков миллиардов долларов в виде торговли и инвестиций,

    Подтверждая важность устойчивых экономик, поддерживающих суверенитет, независимость и территориальную целостность наших государств, и

    Признавая формат B5+1 в качестве важного делового дополнения к дипломатической платформе C5+1, направленной на развитие регионального подхода по дальнейшему укреплению торгово-экономических связей между странами C5+1,

    достигли следующего взаимопонимания:

    страны C5+1 намерены содействовать процветанию, миру и прогрессу посредством активизации экономической деятельности и взаимодействия, принимая следующие меры:

    Коммерческая среда

    1. Совершенствовать условия для ведения бизнеса и стимулировать торговлю и инвестиции посредством реализации регулирующих реформ;
    1. Поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства;
    1. Поощрять взаимовыгодные, добровольно создаваемые совместные предприятия, направленные на повышение экспортного потенциала и содействие инновациям;
    1. Поощрять внедрение своевременных и прозрачных механизмов разрешения коммерческих споров с особым акцентом на соблюдение принципа нерушимости договорных обязательств;
    1. Сотрудничать в целях совершенствования стандартов продукции, направленных на повышение качества и безопасности с учетом международных стандартов, признанных странами C5+1;
    1. Создавать условия для развития IT-стартапов и инновационных компаний, включая упрощенный доступ к венчурному капиталу, акселераторам и международным рынкам;
    1. Поддерживать открытые, прозрачные, стабильные и справедливые рынки, формирующие благоприятную среду для коммерческой деятельности;
    1. Обеспечивать дальнейшее уважение к защите и соблюдению прав интеллектуальной собственности и других прав, укрепляющих доверие инвесторов;
    1. Поддерживать проведение Форума B5+1, который состоится 4–6 февраля 2026 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) и будет направлен на продвижение экономического сотрудничества между Центральной Азией и Соединенными Штатами, а также отметить успех первого Форума B5+1, прошедшего в марте 2024 года в г. Алматы (Республика Казахстан);

    Торговля, инвестиции и критические минералы

    1. Работать над обеспечением безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергии, а также поощрять увеличение инвестиций и торговли в сфере энергетики и критических минералов;
    1. Продвигать сотрудничество в области мирного атома, включая развитие потенциала, повышение квалификации соответствующего кадрового состава и внедрение передовых гражданских ядерных технологий в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ;
    1. Продолжить участие в Диалоге C5+1 по критическим минералам для содействия геологическим исследованиям, инвестициям в добычу и переработку, а также стимулирования развития производства с высокой добавленной стоимостью, включая перерабатывающие отрасли, с целью интеграции критических минералов стран Центральной Азии в глобальные цепочки поставок;
    1. Поддерживать торговлю и инвестиции в быстрорастущие секторы экономики, включая гидроэнергетику, туризм, информационные технологии, электронную коммерцию и сельское хозяйство;
    1. Внедрять надежные интернет- и коммуникационные технологии и инфраструктуру, включая цифровую инфраструктуру на основе волоконно-оптических сетей, 5G, 6G, подводных кабелей, оборудования центров обработки данных и спутниковой связи, а также стремиться к приведению их в соответствие с международными стандартами и передовой практикой, направленными на обеспечение защиты трансграничных потоков данных, таким как Глобальный форум правил трансграничной конфиденциальности данных;
    1. Содействовать развитию искусственного интеллекта на основе общих ценностей инновационного роста и международного партнерства, направленного на стимулирование технологических инноваций и создание устойчивой цифровой экономики;
    1. Интегрировать искусственный интеллект и цифровые инновации в рабочие группы С5+1 для обмена передовым опытом и продвижения национальных программ внедрения искусственного интеллекта;
    1. Содействовать сотрудничеству в области исследований и образования по искусственному интеллекту, включая академические обмены, программы обучения и совместные исследовательские проекты в области машинного обучения, робототехники и анализа данных;
    1. Продвигать развитие «умных городов» и цифровую трансформацию стран Центральной Азии;
    1. Поддерживать инициативы по цифровой трансформации, включая развитие электронного правительства, цифровых услуг для бизнеса и граждан, центров искусственного интеллекта, а также повышение киберустойчивости;
    1. Укреплять сотрудничество в области кибербезопасности, включая защиту критической инфраструктуры, обмен информацией об угрозах, подготовку специалистов, а также содействие многосторонней разработке общих стандартов и надежных цифровых платформ;

    Транскаспийский торговый маршрут и взаимосвязанность

    1. Укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок посредством полного раскрытия потенциала Транскаспийского торгового маршрута (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут) и его соединения с «Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) с целью обеспечения безопасного перемещения грузов, информации и энергии в интересах стран С5+1 и мирового сообщества;
    1. Продолжать работу по гармонизации и повышению прозрачности таможенных режимов;
    1. Расширять авиационные сообщения между странами С5+1 для укрепления торговых и культурных отношений;
    1. Укреплять коммерческие связи и поддерживать профессиональное развитие рабочей силы через образовательные обмены, направленные на подготовку кадров в технологической, добывающей и других быстрорастущих отраслях.

    Напомним, Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США». Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме.

    Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

    Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

    Кроме того, Токаеву в Вашингтоне были представлены казахстанские IT-стартапы.

    Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.

    Также Президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса. Провел беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 млрд долларов.

    Кроме того, Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям.

    Теги:
    МИД РК Центральная Азия США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
