Соглашения на более $17 млрд и многоплановое партнерство: детали встречи Токаева и Трампа

Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы.

Как подчеркнул Президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира.

Глава нашего государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив Президента США, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Президенты также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

Напомним, программа визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем США Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Затем Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. Кроме того, Токаеву в Вашингтоне были представлены казахстанские IT-стартапы. Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.

Также Глава государства принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса. Провел беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко. Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 млрд долларов. Документ предусматривает производство не менее трех тысяч единиц сельхозтехники в течение пяти лет на мощностях АО «АгромашХолдинг KZ».

Кроме того, Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям.