Очереди за газом возникли на заправках в Костанайской области

На 5 ноября 2025 года, в области работают шесть газосетевых организаций и семь индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих реализацию газа. На ноябрь Костанайской области были выделены:

2736 тонн — ТОО «ЖаикМунай»

2268 тонн — АО «СНПС-Актобемунайгаз»

288 тонн — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

Однако поставки в регион были сокращены из-за ремонтных работ на заводах поставщиков: в сентябре — на ТОО «ЖаикМунай», а в октябре — на АО «СНПС-Актобемунайгаз». В результате регион недополучил 2248 тонн в сентябре и 1188 тонн в октябре.

Часть дефицита удалось компенсировать после обращения управления энергетики в Министерство энергетики — дополнительно выделено 1548 тонн с Павлодарского нефтехимического завода. Однако 900 тонн за сентябрь и 1188 тонн за октябрь остались не закрыты из-за отсутствия ресурсов на рынке.

На сегодняшний день в область уже отправлено 468 тонн газа (13 вагонов), в том числе:

360 тонн — ТОО «ЖаикМунай»

108 тонн — АО «СНПС-Актобемунайгаз»

В областном акимате отмечают, что ситуация находится на контроле, а поставки оставшихся объемов ожидаются в установленные сроки.

Ранее сообщалось о нехватке газа в Туркестанской области. Также напряженная ситуация наблюдалась в октябре и в Актюбинской области.