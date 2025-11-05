РУ
    Очереди за газом возникли на заправках в Костанайской области

    Ситуация сохраняется уже продолжительное время. В областном управлении энергетики и ЖКХ подтвердили, что отпуск топлива осуществляется только по талонам — в регионе в наличии остается около 90 тонн газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Фото: Pexels

    На 5 ноября 2025 года, в области работают шесть газосетевых организаций и семь индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих реализацию газа. На ноябрь Костанайской области были выделены:

    • 2736 тонн — ТОО «ЖаикМунай»
    • 2268 тонн — АО «СНПС-Актобемунайгаз»
    • 288 тонн — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

    Однако поставки в регион были сокращены из-за ремонтных работ на заводах поставщиков: в сентябре — на ТОО «ЖаикМунай», а в октябре — на АО «СНПС-Актобемунайгаз». В результате регион недополучил 2248 тонн в сентябре и 1188 тонн в октябре.

    Часть дефицита удалось компенсировать после обращения управления энергетики в Министерство энергетики — дополнительно выделено 1548 тонн с Павлодарского нефтехимического завода. Однако 900 тонн за сентябрь и 1188 тонн за октябрь остались не закрыты из-за отсутствия ресурсов на рынке.

    На сегодняшний день в область уже отправлено 468 тонн газа (13 вагонов), в том числе:

    • 360 тонн — ТОО «ЖаикМунай»
    • 108 тонн — АО «СНПС-Актобемунайгаз»

    В областном акимате отмечают, что ситуация находится на контроле, а поставки оставшихся объемов ожидаются в установленные сроки.

    Ранее сообщалось о нехватке газа в Туркестанской области. Также напряженная ситуация наблюдалась в октябре и в Актюбинской области.

    Топливо Костанайская область Газ
