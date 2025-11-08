РУ
    Страны С5+1 заявили о намерениях в области культурного наследия

    Подписано заявление о намерении между правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки в области культурного наследия, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    С5+1
    Коллаж: Kazinform / Canva / Pixabay

    Правительства Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки (далее именуемые «странами С5+1»), по случаю десятой годовщины создания дипломатической платформы С5+1,

    Признавая уникальное культурное наследие каждой страны С5+1 и их исключительный вклад в развитие человечества;

    Подтверждая важность сотрудничества в области защиты и сохранения уникальных культурных наследий стран С5+1; и

    Отмечая углубление связей между странами С5+1 в сфере культурного наследия, включая культурные обмены, обмен опытом в области сохранения культурного наследия и сотрудничество через Совет национальных музеев,

    достигли следующего взаимопонимания:

    Страны С5+1 намерены укреплять и расширять сотрудничество с целью сохранения культурного наследия стран С5+1, пресечения незаконной торговли культурными ценностями и укрепления культурного взаимодействия между странами С5+1 посредством:

    1. Укрепления обмена информацией, в особенности в сферах правоохранительной деятельности, таможенного и пограничного контроля с целью защиты культурных ценностей и сохранения культурного наследия;
    2. Создания взаимодополняющих региональных сетей для предотвращения незаконного оборота культурных ценностей и обеспечения целостности арт-рынка;
    3. Изучения возможностей интеграции культурного наследия в общие экономические цели, включая развитие образования на английском языке, что принесет пользу туристическому сектору и креативным индустриям;
    4. Расширения институциональных партнерств и проведения обменов между экспертами для обмена передовым опытом в области консервации, кураторской деятельности, регистрации, цифровизации, исследований происхождения, организации выставок, управления объектами культурного наследия, защиты находящихся под угрозой антиквариатов, а также в других областях взаимного интереса, таких как этнология, археология, архитектура и реставрация;
    5. Содействия всесторонней поддержке и участия всех шести стран в работе Совета национальных музеев;
    6. Продвижения сотрудничества в музейной сфере и в организации обменов, включая предоставление культурных ценностей для проведения выставок и экспозиций в ведущих музеях и культурных учреждениях стран C5+1;
    7. Доведения позиций на международных форумах, связанных с продвижением, защитой и сохранением культурного наследия стран C5+1;
    8. Поддержки национальных ремесленных традиций и мастеров декоративно-прикладного искусства, а также сохранения традиционной культуры, музыки и танца;
    9. Содействия дальнейшему сотрудничеству в области образования, науки и инноваций в целях защиты культурных ценностей и сохранения культурного наследия, включая укрепление академических и исследовательских связей, а также поддержки совместных инициатив между высшими учебными заведениями и исследовательскими центрами стран C5+1; и
    10. Поддержки сотрудничества по проведению фестивалей и культурных мероприятий, направленных на популяризацию богатого культурного наследия каждой из стран.
    Страны С5+1 заявили о намерениях в области культурного наследия
    Фото: МИД РК

    Ранее сообщалось о том, что страны С5+1 подписали заявления о намерениях о сотрудничестве в экономической сфере.

    Участники бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» назвали сделки, заключенные в США, революционным шагом для всего Казахстана.

