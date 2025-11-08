Революционный шаг для всего Казахстана— бизнесмены о сделках в США

Зарубежный представитель «KAZAKH INVEST» в США Марат Биримжан подчеркнул важность бизнес встречи в рамках саммита С5+1 с участием Президента Казахстана.

— На этой неделе состоялось важное событие в развитии стратегического экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами: в ходе официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон было подписано более 30 соглашений на сумму 17,2 миллиарда долларов США, — заявил Марат Биримжан.

Фото: Личный архив

Текущие соглашения с ведущими американскими компаниями являются важным шагом к расширению стратегического партнерства между Казахстаном и США. Подписанные соглашения, охватывающие технологии, авиацию, образование и критические минералы, открывают качественно новый этап — не просто инвестиции, но совместную разработку проектов мирового уровня.

— Сумма в 17,2 миллиарда долларов — впечатляющий показатель, однако мы рассматриваем ее лишь стартовой точкой. Наша цель — создание экосистемы, где инвестиции приводят к трансферу технологий, созданию производств, росту экспортного потенциала и укреплению конкурентоспособности Казахстана на глобальных рынках. При этом мы намерены обеспечить максимально прозрачную и благоприятную бизнес-среду для всех участников: от выбора площадок и предоставления инвестиционных преференций до сопровождения на всех этапах проекта. В ближайшие месяцы Kazakh Invest будет продолжать работать с американскими партнерами по конкретным дорожным картам, чтобы уже подписанные соглашения перешли в стадию реальных проектов и создавали ощутимый эффект для экономики обеих стран, — прокомментировал Марат Биримжан.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Исполнительный директор компании ТОО VEON «Кар-Тел» Евгений Настрадин (генеральный директор Beeline в Казахстане) заявил о достижении Соглашения о предоставлении услуг сотовой связи с американской SpaceX.

— Я рад объявить о подписании договора между VEON/Beeline Казахстан и компанией SpaceX, что позволит привести в Казахстан очень прогрессивную технологию покрытия спутником тех территории, где связь отсутствует. Мы запускаем гибридное покрытие, когда наземная и спутниковая связь будут действовать совместно. Это значит, что там, где сегодня отсутствует мобильная связь и мобильный интернет в скором времени появится покрытие. По сути это революционный шаг для всего Казахстана, после запуска этой технологии, Казахстан будет покрыт полностью. Пилотный запуск планируется провести уже в этом месяце в ноябре и с начала следующего года мы начнем запускать сервис — сначала будут доступны СМС, потом легкая ДАТА, с каждым кварталом будет запускаться больше сервисов, — рассказал Евгений Настрадин.

Новая технология позволит подключаться непосредственно с телефона напрямую к спутнику, что предоставит гибридное решение и позволит клиентам все время быть на связи.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Главный исполнительный директор Educational Testing Service (ETS) Амит Севак поделился своим взглядом на будущее сотрудничество с нашей страной.

— Мы очень рады объявить сегодня о подписании соглашения с Министерством науки и высшего образования Казахстана. Для нас большая честь быть выбранными в качестве стратегического партнера, который поможет оценить прогресс в образовании. Поэтому мы с нетерпением ждем этого долгосрочного стратегического сотрудничества, — отметил Амит Севак.

Компания занимается разработкой образовательных тестов и сначала намерена понять, каковы потребности, а затем рассмотреть возможности для внедрения некоторых из своих лучших исследовательских решений в Казахстане.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Руководитель отдела развития бизнеса и партнерских отношений в Cointelegraph Джеффри Миллиган рассказал о важности подписанного Меморандума о взаимопонимании между Cointelegraph и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

— Казахстан является технологическим центром в регионе, наша платформа в Cointelegraph поможет казахстанской команде расширить свое цифровое присутствие и использовать блокчейн web 3 во всем мире. В сотрудничестве с Казахстаном мы будем оказывать образовательную поддержку различным государственным учреждениям, а также частному сектору, — отметил Джеффри Миллиган.

Глава технологической компании рассказал, что компания приступит к работе в течение следующих нескольких месяцев.

— Мы проведем несколько совместных исследований с точки зрения того, как мы планируем представить все, что делает Казахстан, с точки зрения цифровых веб-технологий, блокчейна и финтеха. Это не первая наша попытка оказать поддержку на уровне страны, но это наш первый опыт работы с командой Министерства, — поделился Джеффри Миллиган.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов рассказал о важности подписанного Меморандума о сотрудничестве с NVIDIA.

— Мы сегодня подписываем, наверное, одно из важных соглашений для нашей компании. Думаю, для всего центральноазиатского региона будет важен этот меморандум с NVIDIA о строительстве национального кластера для AI вычислений в Казахстане почти на 2 миллиарда долларов, — отметил Тимур Турлов.

— Это будет крупнейший кластер по искусственному интеллекту в регионе, и он сам по себе выступит самым большим ускорителем для внедрения искусственного интеллекта, развития национальных моделей ИИ, превращение Казахстана в крупнейшего экспортера IT-услуг облачных вычислений, который сможет обслуживать потенциально всю Центральную Азию и выйти на глобальные рынки. Уверен, что это будет очень сильно помогать появлению высококвалифицированных рабочих мест в IT-индустрии в стране, — считает Тимур Турлов.

Ранее сообщалось, что при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST» в Торговой палате США и на бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» в Вашингтоне было подписано 30 двусторонних документов на общую сумму около 17,2 миллиарда долларов.