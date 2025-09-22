РУ
    21:42, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан заинтересован в изучении и использовании опыта ETS в области образования

    Глава государства принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев принял Амита Севака
    Фото: Акорда

    В ходе беседы Глава государства особо подчеркнул лидирующую позицию ETS в области образовательного тестирования и оценки знаний.

    Касым-Жомарт Токаев принял Амита Севака
    Фото: Акорда

    Как сообщил Президент, наша страна заинтересована в изучении и использовании опыта компании в системе образования Казахстана.

    Амит Севак проинформировал Касым-Жомарта Токаева о планах компании по расширению международного присутствия.

    Организация ежегодно разрабатывает и администрирует более 50 миллионов тестов в 180 странах мира, а также предлагает адаптивные решения для национальных систем образования.

    Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Его рабочий визит начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном. 

