Казахстан заинтересован в изучении и использовании опыта ETS в области образования

В ходе беседы Глава государства особо подчеркнул лидирующую позицию ETS в области образовательного тестирования и оценки знаний.

Фото: Акорда

Как сообщил Президент, наша страна заинтересована в изучении и использовании опыта компании в системе образования Казахстана.



Амит Севак проинформировал Касым-Жомарта Токаева о планах компании по расширению международного присутствия.



Организация ежегодно разрабатывает и администрирует более 50 миллионов тестов в 180 странах мира, а также предлагает адаптивные решения для национальных систем образования.

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Его рабочий визит начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли. Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам инвестбанка Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном.