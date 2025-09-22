РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:43, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства принял президента корпорации Cameco Тима Гитцеля

    Рабочий визит Президента в Нью-Йорк начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Cameco является давним и надежным партнером национальной компании «Казатомпром». С начала своей деятельности в нашей стране компания вложила свыше 500 млн долларов инвестиций и способствовала трансферту технологий.

    Фото: Акорда

    Как подчеркнул Глава государства, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Для нашей страны представляют интерес инновационные методы, используемые в атомной отрасли.

    В свою очередь Тим Гитцель проинформировал Президента о текущей деятельности и планах совместного предприятия «Инкай», которое более 25 лет занимается освоением одноименного месторождения в Туркестанской области.

    Напомним, сегодня начался рабочий визит Главы государства в Нью-Йорк.

    Теги:
    Акорда Президент Президент Казахстана
    Асель Елюбаева
    Автор
