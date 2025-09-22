19:16, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5
Начался рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк
Глава государства выступит на Общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Запланированы переговоры Президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.
Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.
