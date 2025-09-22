Начался рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк

Запланированы переговоры Президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.

Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.

Ранее Kazinform писал, что в Нью-Йорке открылась 80 сессия Генеральной Ассамблеи ООН.