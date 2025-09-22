Президент Казахстана встретился с представителем ведущего инвестбанка США

Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs с нашей страной.

Фото: Акорда

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.



Со своей стороны Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.

Напомним, рабочий визит Президента в Нью-Йорке начался со встречи с главой канадской транснациональной компании Cameco Тимом Гитцелем.