    20:50, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана встретился с представителем ведущего инвестбанка США

    Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Глава государства встретился с президентом ведущего американского инвестиционного банка
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs с нашей страной. 

    Глава государства встретился с президентом ведущего американского инвестиционного банка
    Фото: Акорда

    Как подчеркнул Глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы. 

    Со своей стороны Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.

    Напомним, рабочий визит Президента в Нью-Йорке начался со встречи с главой канадской транснациональной компании Cameco Тимом Гитцелем. 

     

    Асель Елюбаева
