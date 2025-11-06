Единая цифровая платформа обеспечит честные выплаты авторам в Казахстане

Документ рассматривают сегодня в Сенате.

Одной из ключевых новелл является внедрение единой цифровой платформы, через которую будет фиксироваться использование объектов авторских прав и осуществляться распределение выплат.

Внедрение, сопровождение и техническое обслуживание платформы возложено на РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственный Министерству юстиции.

По словам вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой, платформа позволит устранить непрозрачность в сфере коллективного управления правами.

— Сейчас мы получаем много обращений от авторов, которые жалуются, что их музыка транслируется, но авторское вознаграждение они не получают. С внедрением платформы появится возможность фиксации всей транслируемой музыки. Например, на телерадиоканалах, где эфир идет 24/7, будет установлен определенный счетчик: будет видно, какая композиция, сколько раз и в какое время прозвучала. Соответственно, распределение вознаграждения авторам, исполнителям и композиторам станет прозрачным, — пояснила она.

По ее словам, это важно не только для авторов, но и для пользователей — баров, кафе, ресторанов и других объектов, где используется музыка.

— Пользователи также должны понимать, за что они платят и куда идут эти средства. Платформа обеспечит прозрачность всей цепочки — от заключения договоров до перечисления вознаграждения авторам, — добавила Жакселекова.

