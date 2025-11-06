РУ
    10:51, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Единая цифровая платформа обеспечит честные выплаты авторам в Казахстане

    Такая норма закреплена в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    музыка
    Фото: Freepik

    Документ рассматривают сегодня в Сенате.

    Одной из ключевых новелл является внедрение единой цифровой платформы, через которую будет фиксироваться использование объектов авторских прав и осуществляться распределение выплат. 

    Внедрение, сопровождение и техническое обслуживание платформы возложено на РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственный Министерству юстиции.

    По словам вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой, платформа позволит устранить непрозрачность в сфере коллективного управления правами.

    — Сейчас мы получаем много обращений от авторов, которые жалуются, что их музыка транслируется, но авторское вознаграждение они не получают. С внедрением платформы появится возможность фиксации всей транслируемой музыки. Например, на телерадиоканалах, где эфир идет 24/7, будет установлен определенный счетчик: будет видно, какая композиция, сколько раз и в какое время прозвучала. Соответственно, распределение вознаграждения авторам, исполнителям и композиторам станет прозрачным, — пояснила она.

    По ее словам, это важно не только для авторов, но и для пользователей — баров, кафе, ресторанов и других объектов, где используется музыка.

    — Пользователи также должны понимать, за что они платят и куда идут эти средства. Платформа обеспечит прозрачность всей цепочки — от заключения договоров до перечисления вознаграждения авторам, — добавила Жакселекова.

    О том, что еще изменится в сфере авторских прав в Казахстане, читайте здесь.

    Сенат Закон и право Интеллектуальная собственность
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
