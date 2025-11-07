Казахстан приступает к трансформации ЕНТ

Как отметили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК, на протяжении более чем двадцати лет Единое национальное тестирование играет центральную роль в поступлении в университеты Казахстана, обеспечивая равный доступ к высшему образованию для студентов из всех регионов и социальных слоев. Теперь, опираясь на глобальный опыт ETS в области измерения и оценки знаний, формат ЕНТ будет преобразован: он станет оценивать не только академические достижения, но и ключевые навыки, необходимые для успеха в жизни и профессии.

— Это партнерство знаменует собой поворотный момент в будущем Казахстана, — отметил министр науки и высшего образования РК. — Благодаря сотрудничеству с ETS и внедрению их мирового опыта в сфере оценки знаний, мы открываем новые горизонты для нашей молодежи и задаем пример для других стран. Вместе с университетами и школами мы создаем конкурентоспособную систему поступления в высшие учебные заведения, которая поможет нашим студентам реализовать свой потенциал, укрепит общество и будет вдохновлять на прогресс далеко за пределами Казахстана.

Реализация новой модели оценки знаний открывает ряд значимых преимуществ для Казахстана. Разработка тестов, ориентированных на оценку навыков, позволит казахстанским студентам приобрести компетенции, востребованные в мировой экономике, и подготовит новое поколение к успешной профессиональной реализации. В то же время обновление системы поступления вузы в соответствии с международными стандартами в области человеческого капитала и профессиональной подготовки укрепит позиции страны как лидера в сфере образования и инноваций, повысит ее привлекательность для инвестиций и талантов.

Немаловажно и то, что модернизированный формат ЕНТ обеспечит справедливость и равные возможности для всех абитуриентов: появятся гибкие комбинации тестов, единая система оценивания и равный доступ вне зависимости от региона, школы или языка обучения.

— ETS гордится возможностью привнести наш опыт в сфере оценивания и глобальное видение в Казахстан. Это сотрудничество демонстрирует, как объединение усилий разных стран способствует расширению образовательных возможностей и повышению качества образования, служа примером для всего мира, — сказал генеральный директор ETS Амит Севак.

Инновационный подход ETS основан на применении искусственного интеллекта, научной обоснованности и международном обмене знаниями. ETS внедрит передовые решения, направленные на повышение качества и прозрачности системы оценивания.

Применение технологий искусственного интеллекта, включая адаптивное тестирование, автоматизированное оценивание и интеллектуальную аналитику, позволит обеспечить большую справедливость, надежность и объективность процесса. Все тесты будут разрабатываться с использованием современных психометрических методов, что гарантирует их научную обоснованность, достоверность и признание со стороны студентов, университетов и работодателей по всему миру. Кроме того, участие казахстанских специалистов в исследовательских стажировках ETS будет способствовать развитию международного сотрудничества и совместным инновациям в области образовательных измерений и искусственного интеллекта.

Министерство науки и высшего образования РК и ETS намерены совместно обеспечить, чтобы обновление ЕНТ соответствовало потребностям и ожиданиям студентов, преподавателей и университетов как внутри страны, так и за ее пределами. В процессе реализации реформ обе стороны будут придерживаться принципов открытости и прозрачности, обеспечивая своевременное информирование и подготовку всех заинтересованных сторон к предстоящим изменениям.

ETS – международная организация в сфере образования и развития талантов, через проверенные временем экзамены и решения для оценки навыков – такие как TOEFL, TOEIC, GRE, Praxis и Futurenav – а также через инновационные исследования, проводимые Институтом ETS. С широкой глобальной сетью дочерних компаний (включая PSI), офисов и представительств более чем в 200 странах и территориях ETS ежегодно помогает свыше 50 миллионам человек оценить свои способности и открыть новые возможности.

Напомним, в Вашигнтоне в рамках бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» подписан блок документов, посвященный расширению международного сотрудничества Казахстана в сфере образования и науки. Подписаны документы с Arizona State University, Colorado School of Mines, Coursera, OpenAI, Freedom Group Inc. и другими партнерами.