Казахстан планирует создать цифровую образовательную платформу на базе решений Coursera
В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в США в Вашингтоне состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и компанией Coursera – одной из крупнейших в мире онлайн-платформ в сфере образования, передает агентство Kazinform.
Как сообщалось ранее, меморандум был подписан министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбек и представителями компании Coursera.
В Министерстве науки и высшего образования РК раскрыли детали меморандума.
Документ предусматривает развитие новых форм академического взаимодействия и внедрение передовых цифровых инструментов в образовательный процесс. В частности, сотрудничество охватывает внедрение систем прокторинга и оценки знаний с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволит повысить прозрачность и объективность учебных достижений студентов.
Основные направления сотрудничества включают развитие онлайн-программ ведущих университетов мира для студентов и преподавателей Казахстана; сертификацию обучающихся и педагогов по международным стандартам; создание национальной цифровой образовательной платформы на базе решений Coursera.
Партнерство будет реализовано в форме совместных проектов в области онлайн-образования и цифровой трансформации.
— Значимость соглашения заключается в укреплении позиций Казахстана как регионального центра цифрового образования и центра развития ИИ-компетенций в Центральной Азии. Реализация инициативы станет важным шагом на пути интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство и повышения конкурентоспособности национальной системы высшего образования, — отметили в министерстве.
Подписание меморандума стало логичным продолжением стратегического курса страны на цифровизацию, инновационное развитие и открытость к международному сотрудничеству.
