    12:40, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан планирует создать цифровую образовательную платформу на базе решений Coursera

    В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в США в Вашингтоне состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и компанией Coursera – одной из крупнейших в мире онлайн-платформ в сфере образования, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Как сообщалось ранее, меморандум был подписан министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбек и представителями компании Coursera. 

    В Министерстве науки и высшего образования РК раскрыли детали меморандума.

    Документ предусматривает развитие новых форм академического взаимодействия и внедрение передовых цифровых инструментов в образовательный процесс. В частности, сотрудничество охватывает внедрение систем прокторинга и оценки знаний с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволит повысить прозрачность и объективность учебных достижений студентов.

    Основные направления сотрудничества включают развитие онлайн-программ ведущих университетов мира для студентов и преподавателей Казахстана; сертификацию обучающихся и педагогов по международным стандартам; создание национальной цифровой образовательной платформы на базе решений Coursera.

    Партнерство будет реализовано в форме совместных проектов в области онлайн-образования и цифровой трансформации.

     — Значимость соглашения заключается в укреплении позиций Казахстана как регионального центра цифрового образования и центра развития ИИ-компетенций в Центральной Азии. Реализация инициативы станет важным шагом на пути интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство и повышения конкурентоспособности национальной системы высшего образования, — отметили в министерстве.

    Подписание меморандума стало логичным продолжением стратегического курса страны на цифровизацию, инновационное развитие и открытость к международному сотрудничеству.

    С какими еще компаниями Казахстан заключил соглашения в США - читайте здесь.

