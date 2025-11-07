Казахстан планирует создать цифровую образовательную платформу на базе решений Coursera

Как сообщалось ранее, меморандум был подписан министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбек и представителями компании Coursera.

В Министерстве науки и высшего образования РК раскрыли детали меморандума.

Документ предусматривает развитие новых форм академического взаимодействия и внедрение передовых цифровых инструментов в образовательный процесс. В частности, сотрудничество охватывает внедрение систем прокторинга и оценки знаний с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволит повысить прозрачность и объективность учебных достижений студентов.

Основные направления сотрудничества включают развитие онлайн-программ ведущих университетов мира для студентов и преподавателей Казахстана; сертификацию обучающихся и педагогов по международным стандартам; создание национальной цифровой образовательной платформы на базе решений Coursera.

Партнерство будет реализовано в форме совместных проектов в области онлайн-образования и цифровой трансформации.

— Значимость соглашения заключается в укреплении позиций Казахстана как регионального центра цифрового образования и центра развития ИИ-компетенций в Центральной Азии. Реализация инициативы станет важным шагом на пути интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство и повышения конкурентоспособности национальной системы высшего образования, — отметили в министерстве.

Подписание меморандума стало логичным продолжением стратегического курса страны на цифровизацию, инновационное развитие и открытость к международному сотрудничеству.

