    11:52, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Автолизинг для казахстанцев запустят 1 декабря

    С 1 декабря в Казахстане запускается автолизинг для граждан. Об этом сообщил депутат Мажилиса от партии Respublica Олжас Куспеков на своей странице в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Напомним, ранее Глава государства поручил расширить меры по обеспечению доступности автомобилей для граждан. Теперь, наряду с программой льготного автокредитования, появится возможность приобретать легковые автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства.

    Механизм разработан Министерством торговли и интеграции и уже включен в проект изменений в Правила внутренней торговли. Документ размещен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».

    В Министерстве торговли и интеграции отмечают, что внедрение автолизинга повысит доступность автотранспорта, простимулирует развитие внутреннего рынка и укрепит конкурентную среду.

    В Казахстане набирает популярность финансовая лизинговая программа для физических лиц, позиционируемая как альтернатива традиционному автокредитованию.

    О специфике работы финансового механизма — читайте в нашем материале

    Депутаты Мажилис Лизинг
    Автор
