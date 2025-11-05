Автолизинг для казахстанцев запустят 1 декабря

Напомним, ранее Глава государства поручил расширить меры по обеспечению доступности автомобилей для граждан. Теперь, наряду с программой льготного автокредитования, появится возможность приобретать легковые автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства.

Механизм разработан Министерством торговли и интеграции и уже включен в проект изменений в Правила внутренней торговли. Документ размещен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».

В Министерстве торговли и интеграции отмечают, что внедрение автолизинга повысит доступность автотранспорта, простимулирует развитие внутреннего рынка и укрепит конкурентную среду.

В Казахстане набирает популярность финансовая лизинговая программа для физических лиц, позиционируемая как альтернатива традиционному автокредитованию.

О специфике работы финансового механизма — читайте в нашем материале.