Авторынок: лизинг или кредит, что выгоднее казахстанцам

Экономист и автоэксперт Бауыржан Искаков рассказал, чем лизинг отличается от кредита, почему государство продолжает поддерживать автопокупки и какие подводные камни могут ожидать казахстанцев, решивших приобрести автомобиль.

По словам эксперта, ключевое преимущество финансового лизинга заключается в более низких ежемесячных платежах, что делает его привлекательным для физических лиц.

– При автокредите выплаты рассчитываются на основе полной стоимости автомобиля, тогда как в лизинге учитывается его амортизация. Это позволяет снизить ежемесячный платеж на 15–30% при одинаковой стоимости машины, процентной ставке и сроке договора. Однако общая стоимость владения автомобилем в лизинге может быть на 5–10% выше из-за дополнительных комиссий и условий договора. При длительном сроке эта разница становится менее заметной, – поясняет Искаков.

Фото: из личного архива Бауыржана Искакова

Лизинг позволяет казахстанцам рассматривать автомобили более высокого класса, чем при классическом кредите, за счет меньшей финансовой нагрузки на ежемесячной основе.

Здесь следует отметить, что государство продолжает субсидировать программы льготного автокредитования и развивать лизинговые механизмы. Бауыржан Искаков объясняет, что эти меры имеют стратегическое значение для экономики.

– Льготное автокредитование и лизинг стимулируют спрос на автомобили, что напрямую поддерживает отечественный автопром. Это создает рабочие места, увеличивает налоговые поступления и способствует росту ВВП. Программы координируются с казахстанскими производителями, что усиливает их экономический эффект, – отмечает эксперт.

Правда ли лизинг «без процентов»?

Реклама лизинговых программ часто акцентирует внимание на «нулевой процентной ставке», но Бауыржан Искаков советует подходить к таким предложениям с осторожностью.

– Лизинг без процентов — это, как правило, маркетинговый ход. Реальная финансовая нагрузка может быть скрыта в дополнительных комиссиях, обязательных страховках или ограничениях по моделям автомобилей и срокам договора. Я пока не встречал лизинговых программ для физических лиц с действительно нулевой ставкой, — подчеркивает экономист.

Искаков рекомендует тщательно изучать условия договора, обращать внимание на скрытые платежи, такие как комиссии за оформление, обслуживание или досрочное погашение. Также стоит учитывать, что лизинг часто предполагает передачу автомобиля в собственность только после полного завершения выплат, в отличие от автокредита, где покупатель сразу становится владельцем.

Решение о покупке автомобиля, по мнению Искакова, должно основываться на индивидуальных потребностях и финансовых возможностях.

– Если автомобиль нужен для работы, например, в такси или доставке, это инвестиция, которая оправдывает лизинг или кредит. Для личного пользования важно рассчитать, чтобы ежемесячные платежи не превышали комфортный уровень расходов, – советует эксперт.

Экономист также отметил, что до конца 2026 года в Казахстане к заемщикам, приобретающим автомобили, не применяются коэффициенты долговой нагрузки. Это упрощает доступ к финансированию, но увеличивает риск взять неподъемный кредит. Искаков призывает казахстанцев ответственно подходить к выбору суммы займа, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем.

Фото: Kazinform

Альтернативы, такие как каршеринг или общественный транспорт, могут быть удобны в крупных городах, но в регионах, где инфраструктура менее развита, личный автомобиль остается необходимостью.

– Каршеринг подходит для эпизодического использования, но если вы регулярно ездите на дальние расстояния или живете в регионе с ограниченным общественным транспортом, личное авто остается предпочтительным, – добавляет Искаков.

Перспективы лизинга в Казахстане

По данным Министерства промышленности и строительства, программы льготного автокредитования и лизинга для физических лиц продолжат развиваться в 2026 году. Казахстанские автопроизводители в сотрудничестве с банками второго уровня и лизинговыми компаниями активно внедряют новые финансовые инструменты, чтобы сделать покупку автомобилей доступнее.

Готовность казахстанцев рассматривать лизинг как замену автокредитам растет, но пока говорить о массовом переходе рано.

– В 2025 году лизинг для населения только начинает внедряться – это поручение Президента. Пока его доля на рынке оценивается в 5–10%. До этого лизинг в основном использовался бизнесом: около 30% сделок приходилось на корпоративный сектор, особенно в сфере легковых автомобилей, – поясняет эксперт.

Бауыржан Искаков считает, что лизинг имеет большой потенциал, особенно для тех, кто ищет гибкие условия и не готов к крупным единовременным затратам. Однако он подчеркивает важность финансовой грамотности: прежде чем подписывать договор, изучите все условия и посчитайте полную стоимость. Лизинг может быть выгодным, но только если вы понимаете, за что платите.

– По нашим данным, 57% казахстанцев, особенно молодежь от 25 до 34 лет, готовы рассматривать лизинг или кредит как способ покупки авто, если условия будут упрощены. Свою роль играет инициатива по отмене кредитных договоров на доверии (КДН) до 2026 года – это снизит бюрократию и повысит доверие к новым инструментам, – отметил Б. Искаков.

Активный маркетинг и успешные примеры рассрочек в 2024 году также подогревают интерес к лизингу. По прогнозу Искакова, к 2026 году доля лизинга на рынке может вырасти до 15–20%. Тем не менее эксперт предупреждает: быстрый рост может сопровождаться и рисками.

– Главное сейчас – разъяснительная работа и прозрачные условия договоров. Если появятся скрытые комиссии или непрозрачные схемы, доверие к лизингу быстро исчезнет. Казахстанцы уже сталкивались с подобными историями в банковском секторе, и важно не повторить эти ошибки, – подчеркивает Искаков.

Среди ключевых преимуществ нового инструмента он выделяет гибкость платежей, доступ к премиум-моделям и ускоренное одобрение – от пяти до десяти дней.

– Лизинг может стать реальной альтернативой автокредитам, но только если он будет честным, понятным и выгодным для потребителя, – заключил Бауыржан Искаков.

Ранее в Правительстве заявили, что отечественными автопроизводителями и банками второго уровня будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей населением.