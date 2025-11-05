С начала эпидсезона в Казахстане зарегистрировано 74 случая коронавируса

Об этом сообщила руководитель управления контроля за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айгуль Катренова.

По словам заместителя председателя Правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул, в настоящее время COVID-19 протекает как сезонная респираторная инфекция, и поэтому для взрослых не вводятся прежние карантинные ограничения.

— Вирус эволюционировал. Он изменился еще в 2021 году, когда адаптировался к человеческой популяции. Его симптоматика сейчас такая же, как при ОРВИ или гриппе — кашель, температура, осиплость или боль в горле, — объяснила Манар Смагул во время брифинга.

Она отметила, что Минздрав ведет интегрированный эпидемиологический надзор. При заборе образцов пациенты одновременно тестируются на грипп, COVID-19 и другие респираторные инфекции.

— Мы мониторим не только количество случаев, но и характер вируса. Если мы видим рост госпитализаций или изменение клинической картины, тогда пересматриваются меры реагирования. Сегодня вирус ведет себя как обычная сезонная респираторная инфекция, поэтому те жесткие меры, которые были при циркуляции дикого или вирулентного штамма, сейчас не требуются, — подчеркнула она.

Ранее в Минздраве сообщили о том, что введение обязательного масочного режима в Казахстане в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом пока не рассматривается.

Всего с начала эпидсезона в стране зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ.





