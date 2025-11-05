Минздрав не планирует вводить масочный режим в Казахстане
Введение обязательного масочного режима в Казахстане в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом пока не рассматривается, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщила заместитель председателя Правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул.
По ее словам, сейчас уровень сезонной заболеваемости остается в пределах ожидаемых показателей, и оснований для введения дополнительных ограничительных мер нет.
— Учитывая эпидемический сезон, мы рекомендуем использование масок в случаях, если у вас есть симптомы респираторных инфекций (кашель, температура), но вы вынуждены выходить из дома. В таких ситуациях ношение маски необходимо. Если вы здоровы, но планируете посещение ЦОНов, торговых центров или других мест массового скопления, использование масок также не запрещается и рекомендуется, — отметила эпидемиолог во время брифинга.
Она подчеркнула, что решение о введении обязательного масочного режима может приниматься только при существенном росте заболеваемости.
— Мы мониторим ситуацию. Введение карантинных мер регулируется постановлениями главного санитарного врача и местных департаментов санитарно-эпидемиологического контроля. Если заболеваемость превысит показатели прошлой недели более чем в полтора раза, тогда могут быть усилены рекомендации по обязательному ношению масок. Но на сегодня заболеваемость в стране находится на сезонном уровне, — пояснила она.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане с начала эпидсезона — с 1 сентября по 29 октября текущего года — зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что в 1,2 раза меньше, чем годом ранее.