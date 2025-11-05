Минздрав не планирует вводить масочный режим в Казахстане

Об этом сообщила заместитель председателя Правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул.

По ее словам, сейчас уровень сезонной заболеваемости остается в пределах ожидаемых показателей, и оснований для введения дополнительных ограничительных мер нет.

— Учитывая эпидемический сезон, мы рекомендуем использование масок в случаях, если у вас есть симптомы респираторных инфекций (кашель, температура), но вы вынуждены выходить из дома. В таких ситуациях ношение маски необходимо. Если вы здоровы, но планируете посещение ЦОНов, торговых центров или других мест массового скопления, использование масок также не запрещается и рекомендуется, — отметила эпидемиолог во время брифинга.

Она подчеркнула, что решение о введении обязательного масочного режима может приниматься только при существенном росте заболеваемости.

— Мы мониторим ситуацию. Введение карантинных мер регулируется постановлениями главного санитарного врача и местных департаментов санитарно-эпидемиологического контроля. Если заболеваемость превысит показатели прошлой недели более чем в полтора раза, тогда могут быть усилены рекомендации по обязательному ношению масок. Но на сегодня заболеваемость в стране находится на сезонном уровне, — пояснила она.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане с начала эпидсезона — с 1 сентября по 29 октября текущего года — зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что в 1,2 раза меньше, чем годом ранее.