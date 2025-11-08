РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:13, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Несколько человек пострадали при обрушении здания строящейся школы в Павлодаре

    Вызов медикам и спасателям поступил сегодня в 5 часов вечера. Указывается, что произошло обрушение плиты перекрытия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    обрушение кровли здания
    Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

    По данным ДЧС Павлодарской области, обрушение произошло в районе улиц Казправды — Макатаева в строящемся здании. 

    — По предварительным данным, под завалом может находиться мужчина 1967 года рождения. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС — около 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Для проведения аварийно-спасательных работ задействован беспилотный летательный аппарат с тепловизором, — сообщили в ДЧС региона. 

    обрушение кровли
    Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

    На месте развернут оперативный штаб, спасатели проводят разведку и разбор завалов.

    По информации медиков, с травмами средней степени тяжести в больницу доставлены два человека. После осмотра их отправили на амбулаторное лечение. 

    — По факту обрушения строительных конструкций школы полицией возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» Уголовного кодекса Республики Казахстан, — отметили в ДП Павлодарской области.

    В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. 

    обрушение кровли
    Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

     

    Ранее мы писали о том, что женщина после обрушения дома находится в реанимации в Туркестанской области.  

    Теги:
    Павлодар Регионы Больницы Происшествия
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают