Несколько человек пострадали при обрушении здания строящейся школы в Павлодаре

По данным ДЧС Павлодарской области, обрушение произошло в районе улиц Казправды — Макатаева в строящемся здании.

— По предварительным данным, под завалом может находиться мужчина 1967 года рождения. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС — около 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Для проведения аварийно-спасательных работ задействован беспилотный летательный аппарат с тепловизором, — сообщили в ДЧС региона.

Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

На месте развернут оперативный штаб, спасатели проводят разведку и разбор завалов.

По информации медиков, с травмами средней степени тяжести в больницу доставлены два человека. После осмотра их отправили на амбулаторное лечение.

— По факту обрушения строительных конструкций школы полицией возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» Уголовного кодекса Республики Казахстан, — отметили в ДП Павлодарской области.

В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали о том, что женщина после обрушения дома находится в реанимации в Туркестанской области.