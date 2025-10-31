РУ
    12:37, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Женщина после обрушения дома находится в реанимации в Туркестанской области

    Медики рассказали о состоянии пострадавшей во время взрыва газовоздушной смеси в трехэтажном жилом доме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Минувшей ночью в приемное отделение Отырарской районной центральной больницы бригадой скорой помощи доставили женщину 1990 года рождения.

    — В связи с тяжестью состояния пациентка была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение. По линии медицинской авиации были вызваны специалисты из областной клинической больницы, которые скорректировали лечение. В настоящее время терапия проводится в соответствии с утвержденным клиническим протоколом, — сообщили врачи.

    Напомним, в селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области произошел взрыв газоснабжения в трехэтажном 12-квартирном доме.

    По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки природного газа на втором этаже. Ударной волной были разрушены стены трех квартир.

    В результате пострадала хозяйка квартиры, ее доставили в районную больницу.

    Жильцов дома эвакуировали. Часть семей временно разместили в общежитии колледжа села Шаульдер, остальных приютили родственники.

    В акимате области сообщили, что в ближайшие дни начнутся восстановительные работы поврежденного здания.

    Специализированным службам поручено оказать помощь в проведении аварийно-восстановительных мероприятий и обеспечить временные условия проживания для жителей на период ремонта.

    По предварительным данным АО «QazaqGaz Aimaq», причиной взрыва могло стать самовольное подключение к системе газоснабжения.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Больницы Взрыв
    Татьяна Корякина
    Автор
