Взрыв в многоквартирном доме в Туркестанской области: пострадал один человек
В Отырарском районе Туркестанской области произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из многоквартирных домов, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq», по предварительным данным, причиной стало самовольное подключение к системе газоснабжения.
В результате взрыва пострадал один человек. Повреждены несколько квартир, подача газа временно приостановлена. На месте происшествия работают специалисты, проводится обследование газовых сетей.
В компании напомнили, что самовольное подключение к газу представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. Все работы по подключению и обслуживанию газового оборудования должны выполняться только лицензированными специалистами.
Напомним, ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в подвале одного из жилых домов города Актау.