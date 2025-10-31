РУ
    00:03, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Взрыв в многоквартирном доме в Туркестанской области: пострадал один человек

    В Отырарском районе Туркестанской области произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из многоквартирных домов, передает агентство Kazinform. 

    кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq», по предварительным данным, причиной  стало самовольное подключение к системе газоснабжения.

    В результате взрыва пострадал один человек. Повреждены несколько квартир, подача газа временно приостановлена. На месте происшествия работают специалисты, проводится обследование газовых сетей.

    В компании напомнили, что самовольное подключение к газу представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. Все работы по подключению и обслуживанию газового оборудования должны выполняться только лицензированными специалистами.

    Напомним, ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в подвале одного из жилых домов города Актау.

    Диана Калманбаева
    Автор
