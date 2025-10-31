Взрыв в многоквартирном доме в Туркестанской области: пострадал один человек

Как сообщили в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq», по предварительным данным, причиной стало самовольное подключение к системе газоснабжения.

В результате взрыва пострадал один человек. Повреждены несколько квартир, подача газа временно приостановлена. На месте происшествия работают специалисты, проводится обследование газовых сетей.

В компании напомнили, что самовольное подключение к газу представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. Все работы по подключению и обслуживанию газового оборудования должны выполняться только лицензированными специалистами.

Напомним, ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в подвале одного из жилых домов города Актау.