РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    После взрыва газа в Туркестанской области жильцов дома разместили в общежитии

    Часть пострадавших семей приютили родственники. Причины происшествия в селе Шульдер Отырарского района устанавливаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    взрыв газа в доме
    Фото: ДЧС Туркестанской области

    Взрыв бытового газа произошел в трехэтажном 12-квартирном жилом доме. По предварительным данным, инцидент случился на втором этаже.

    — В результате происшествия разрушены стены трех квартир и произошло возгорание оконного проема, которое было полностью ликвидировано. На месте происшествия работали подразделения ДЧС, БСМП, РОП, МИО и аварийная служба 104, — сообщили в областном акимате.

    В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры. Женщина госпитализирована в районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Жильцы многоквартирного дома были эвакуированы. Часть семей временно разместили в общежитии колледжа села Шаульдер, другие остановились у родственников.

    — Акимом Туркестанской области поручено соответствующим службам оказать помощь в проведении аварийно-восстановительных работ, а также решить вопрос обеспечения необходимых условий проживания для жителей на период восстановления. В ближайшие дни начнутся восстановительные работы поврежденного жилого дома, — добавили в акимате.

    Причины происшествия устанавливают специалисты.

    Ранее в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq» сообщили, что предварительной причиной взрыва могло стать самовольное подключение к системе газоснабжения.

     

     

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Происшествия Взрыв Газ
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают