После взрыва газа в Туркестанской области жильцов дома разместили в общежитии

Взрыв бытового газа произошел в трехэтажном 12-квартирном жилом доме. По предварительным данным, инцидент случился на втором этаже.

— В результате происшествия разрушены стены трех квартир и произошло возгорание оконного проема, которое было полностью ликвидировано. На месте происшествия работали подразделения ДЧС, БСМП, РОП, МИО и аварийная служба 104, — сообщили в областном акимате.

В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры. Женщина госпитализирована в районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Жильцы многоквартирного дома были эвакуированы. Часть семей временно разместили в общежитии колледжа села Шаульдер, другие остановились у родственников.

— Акимом Туркестанской области поручено соответствующим службам оказать помощь в проведении аварийно-восстановительных работ, а также решить вопрос обеспечения необходимых условий проживания для жителей на период восстановления. В ближайшие дни начнутся восстановительные работы поврежденного жилого дома, — добавили в акимате.

Причины происшествия устанавливают специалисты.

Ранее в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq» сообщили, что предварительной причиной взрыва могло стать самовольное подключение к системе газоснабжения.