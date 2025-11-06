Рушатся семьи, люди берут кредиты: сенатор призвал ужесточить контроль за коучами

По его словам, такая ситуация сложилась из-за отсутствия законодательного и профессионального регулирования в данной сфере.

— Все больше граждан сообщают о вмешательстве таких «специалистов» в личную и семейную жизнь, нарушении конфиденциальности и ухудшении эмоционального состояния после консультаций. Особое беспокойство вызывают группы, которые организовывают краткосрочные курсы и выдают сертификаты участникам после их окончания. Научное подтверждение таких подходов вызывает сомнения. Кроме того, они нередко противоречат традиционным семейным ценностям. Более того, некоторые из них трактуют религиозные нормы на свой лад, формируя ложные представления и провоцируя разногласия между супругами, — озвучил в своем депутатском запросе Амангельды Есбай.

— Кроме того, лжекоучи с лозунгами «начнем бизнес», «достигнешь финансовой свободы», «станешь миллионером, программируя сознание» побуждают людей брать кредиты. В результате многие оказываются в финансовом кризисе, попадают в долги, что негативно сказывается на их личной и семейной жизни. Точное число практикующих частных психологов и коучей в Казахстане неизвестно, поскольку отсутствует единая система регистрации или лицензирования, — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что название «психолог» или «коуч» свободно используют даже те, кто прошел лишь краткосрочные курсы. При этом отсутствуют механизмы ответственности за нарушение конфиденциальности, нанесение вреда клиенту и эмоциональные манипуляции.

— Предлагаем законом ввести механизмы лицензирования и профессиональной регистрации, создать единый национальный реестр психологов и коучей и закрепить в законе этический кодекс и требования по сохранению конфиденциальности, установить юридическую ответственность за разглашение личных данных клиента. Для повышения прозрачности доходов и налоговой отчетности обязать частных психологов и коучей декларировать доходы, вести налоговую отчетность, — предложил депутат.

Отметим, это не первый случай, когда депутаты поднимают вопрос об усилении контроля за деятельностью коучей. Корреспондент Kazinform разбирался в сути проблемы.