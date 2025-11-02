Духовные гуру без дипломов: депутаты призывают усилить контроль за деятельностью коучей

Что стоит за коучингом?

Согласно определению Международной федерации коучинга (ICF), коучинг — это процесс партнерского взаимодействия с клиентом, направленный на помощь в достижении им личных и профессиональных целей.

По данным компании PwC, в 2023 году совокупный доход мировой индустрии коучинга достиг 4,564 миллиарда долларов. Аналитики Verified Market Research отмечают, что в последние годы рынок стремительно переходит в онлайн-формат, и прогнозируют, что к 2028 году объем онлайн-коучинга достигнет 4,5 миллиарда долларов.

Фото: freepik.com

В Казахстане этот тренд, как и многие другие, пришел через Россию и особенно усилился после начала пандемии. Спрос на онлайн-курсы и тренинги резко вырос. Однако отсутствие лицензирования и единых профессиональных стандартов на этом рынке привело к тому, что число некомпетентных и недобросовестных «специалистов» значительно увеличилось.

Ментальная эпидемия

Недавно депутат Мажилиса Айдос Сарым выразил тревогу по поводу чрезмерной активности эзотерических, псевдопсихологических учений и сект. По его словам, с каждым днем растет количество людей, которые, прикрываясь громкими названиями «академий» и «мировых организаций», демонстрируют поддельные дипломы и активно проводят семинары, тренинги и мастер-классы.

— Стоит лишь открыть любую социальную сеть — и сразу видишь массу людей, которые будто бы познали все тайны Вселенной и носят на поясе ключи от человеческой души. Они устраивают массовые встречи, курсы и семинары. К сожалению, назвать это лишь личным выбором отдельных граждан или их правом нельзя. Мы видим, как духовные мошенники уже проникли в государственные учреждения и организации квазигосударственного сектора. Все это превращается в масштабную общественную и государственную проблему, — отметил депутат.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Курсы «Сюцай»

В качестве примера Айдос Сарым привел курсы под названием «Сюцай».

— Хотя данное направление преподносится как «цифровая психология, раскрывающая внутренний потенциал человека», на самом деле оно не имеет научной основы и превратилось в эзотерический и религиозный коммерческий проект. Сегодня группы, действующие под вывеской «Сюцай», проводят закрытые мероприятия и активно распространяют свои учения. Большинство из тех, кто их ведет, — это люди без лицензий, без сертификатов, не имеющие официальной регистрации. Главная цель подобного ложного учения — под лозунгом «духовного развития» внушать доверие гражданам и с помощью псевдотеорий, основанных на числах и символах, извлекать материальную выгоду. В итоге многие люди, особенно женщины и молодежь, терпят финансовые убытки, попадают в психологическую зависимость, а некоторые сталкиваются с семейными и социальными кризисами, — добавил депутат.

Айдос Сарым охарактеризовал происходящее как «духовную инфекцию» или «ментальную эпидемию».

— Проводят ли государственные органы мониторинг деятельности подобных организаций? Существуют ли системные исследования и аналитические методы, позволяющие выявлять психологический, материальный и иной ущерб, наносимый молодежи, женщинам и другим социальным группам со стороны таких коучей и тренеров? Пока ничего подобного нет. Компетентным органам следует рассмотреть вопрос о принятии законодательных и нормативных мер по пресечению подобной деструктивной деятельности, — подчеркнул депутат.

900 жалоб за год

В прошлом году на некачественные услуги в сфере образования поступило около 900 жалоб. Большинство из них касались некомпетентности коучей и отказа возвращать деньги клиентам.

Коллаж: Kazinform

Так, жительница Талдыкоргана Жулдыз Идрисова поверила обещаниям известного коуча и приобрела курс стоимостью 500 тысяч тенге. По ее словам, ради этого ей пришлось даже оформить банковский кредит. Однако обещанных знаний она так и не получила: после трех-четырех занятий обучение прекратилось, а сам коуч исчез, не оставив никаких следов.

— Не поверить было невозможно. Этот человек сумел расположить к себе, вызвать доверие. Кредит я оформила по его совету. Но после нескольких занятий он заявил, что чувствует себя плохо, и прекратил обучение. Затем вовсе перестал выходить на связь, — рассказала пострадавшая.

Подобные случаи — далеко не единичны. По словам специалиста департамента торговли и защиты прав потребителей Газиза Аманжолулы, в последнее время количество подобных жалоб значительно возросло.

Фото: из личного архива Газиза Аманжолулы

— Некоторые коучи обещают своим слушателям «заработать миллионы», однако, не предоставляя никаких реальных результатов, попросту обманывают потребителей. С нашей стороны готовятся досудебные претензии, а ряд дел уже направлен в суд, — сообщил специалист.

В ловушку чаще попадают люди от 25 до 45 лет

Рост числа ложных коучей и тренеров вызывает серьезную тревогу и у профессионального психологического сообщества. Психолог-психотерапевт Серикгуль Сали отмечает, что коучи воздействуют прежде всего на эмоциональное состояние человека.

Фото: из личного архива Серикгуль Сали

— Там выстроена целая система командной работы. Есть пиар-менеджеры, продуманные маркетинговые шаги, создается атмосфера мотивации. Звучат лозунги вроде: «Ты уникален!», «Ты способен на всё!», «Покажи миру, кто ты есть!», — пояснила специалист.

По ее словам, основная аудитория подобных курсов — это люди в возрасте от 25 до 45 лет, находящиеся во внутреннем кризисе, испытывающие дефицит общения и стремящиеся изменить свою жизнь. При этом в процессе занятий нередко используются манипулятивные приемы.

— Если в какой-либо деятельности отсутствует принцип гуманизма, на его место неизбежно приходит манипуляция. А там, где нет гуманизма, эксплуатация людей становится привычным явлением. Для многих представителей коучинга цель — не улучшение качества жизни человека, а личное обогащение. Конечно, существуют и профессиональные специалисты, но, к сожалению, из-за действий лжекоучей деятельность настоящих экспертов нередко воспринимается как мошенничество, — подчеркнула психолог.

Психоаналитик Анна Кудиярова добавляет, что постоянное участие в тренингах и курсах может быть признаком депрессии.

Фото: из личного архива Анны Кудияровой

— Ни один курс, ни одна книга, ни один коуч не способны заменить терапию, которую проводит психоаналитик. На пути личностного роста крайне важно обращаться за помощью именно к профессионалам, — отметила специалист.

Нужны прозрачность и контроль

Эксперты предлагают несколько путей решения проблемы. Депутат Мажилиса Динара Наумова считает, что введение обязательной сертификации и аккредитации специалистов поможет поставить барьер на пути сомнительных практик.

Фото: instagram.com/_naumova_dinara

— Создание единого реестра сертифицированных специалистов обеспечит прозрачность и позволит гражданам заранее проверять квалификацию выбранного эксперта, — подчеркнула депутат.

В свою очередь, венчурный инвестор Айдар Баймахан полагает, что прежде чем вводить лицензирование инфобизнеса и деятельности коучей, необходимо научить людей различать полезные и бесполезные курсы.

— Инфобизнес и коучинг должны быть открытой сферой, платить налоги и приносить реальную пользу экономике страны, — считает эксперт.

Спрос на духовное развитие и самопознание вряд ли уменьшится. Но важно помнить: если не установить должный контроль за теми, кто вводит людей в заблуждение, расплачиваться за их действия вновь придется самим гражданам.