Трамп заявил о начале прекрасных отношений США со странами Центральной Азии

— Вчера для меня было большой честью провести саммит в Белом доме с участием президентов пяти замечательных стран: Касым-Жомарта Токаева из Казахстана, Шавката Мирзиёева из Узбекистана, Эмомали Рахмона из Таджикистана, Садыра Жапарова из Кыргызской Республики и Сердара Бердымухамедова из Туркменистана, — отметил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что в течение трех десятилетий его предшественники не уделяли странам Центральной Азии того внимания, которого они заслуживают, отметив что это стратегический регион, который расположен на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока и в изобилии наделен критически важными минералами, углеводородами и человеческими талантами. Трамп подчеркнул свое намерение «быть полностью вовлеченным».

— В ознаменование 10-летнего юбилея платформы C5+1 мы заключили коммерческие сделки на миллиарды долларов, которые поддержат десятки тысяч американских рабочих мест в секторах авиации, критически важных полезных ископаемых, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, автомобилестроения и технологий. Наш саммит стал началом прекрасных новых отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызской Республикой и Туркменистаном! — написал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось о том, что страны С5+1 подписали заявления о намерениях о сотрудничестве в экономической сфере, а также в области культурного наследия.

Участники бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» назвали сделки, заключенные в США, революционным шагом для всего Казахстана.