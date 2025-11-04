Олжас Бектенов поручил начать подготовку к посевной
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил начать подготовку к следующему посевному сезону и напомнил о необходимости исполнения аграриями своих обязательств перед государством, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов обеспечить исполнение обязательств аграриев по своевременной поставке пшеницы в Продкорпорацию в рамках заключенных форвардных договоров. Как известно, формируемые запасы впоследствии будут использованы для обеспечения внутренних потребностей страны, - отметил глава Кабмина.
Он подчеркнул, что уже сейчас нужно приступить к подготовке к посевной кампании 2026 года.
- Акиматам областей необходимо обеспечить внесение не менее 2,3 млн тонн минеральных удобрений. Министерству промышленности следует заранее проработать с отечественными производителями необходимый объем удобрений, а акиматам - заблаговременно заключить контракты и создать запасы на складах, - сказал Премьер-министр.
По словам Олжаса Бектенова, Министерство сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» начали финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2026 года.
- Поручаю обеспечить эффективное и прозрачное использование всех имеющихся инструментов финансирования для максимального охвата сельхозтоваропроизводителей, - подчеркнул глава Правительства.
Ранее Премьер-министр поручил обеспечить сохранность урожая и бесперебойную транспортировку зерна.