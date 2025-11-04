РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:10, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов поручил начать подготовку к посевной

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил начать подготовку к следующему посевному сезону и напомнил о необходимости исполнения аграриями своих обязательств перед государством, передает корреспондент агентства Kazinform.

    заседание Правительства
    Фото: primeminister.kz

    - Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов обеспечить исполнение обязательств аграриев по своевременной поставке пшеницы в Продкорпорацию в рамках заключенных форвардных договоров. Как известно, формируемые запасы впоследствии будут использованы для обеспечения внутренних потребностей страны, - отметил глава Кабмина.

    Он подчеркнул, что уже сейчас нужно приступить к подготовке к посевной кампании 2026 года.

    - Акиматам областей необходимо обеспечить внесение не менее 2,3 млн тонн минеральных удобрений. Министерству промышленности следует заранее проработать с отечественными производителями необходимый объем удобрений, а акиматам - заблаговременно заключить контракты и создать запасы на складах, - сказал Премьер-министр.

    По словам Олжаса Бектенова, Министерство сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» начали финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2026 года.

    - Поручаю обеспечить эффективное и прозрачное использование всех имеющихся инструментов финансирования для максимального охвата сельхозтоваропроизводителей, - подчеркнул глава Правительства.

    Ранее Премьер-министр поручил обеспечить сохранность урожая и бесперебойную транспортировку зерна.

    Теги:
    Посевная Правительство РК Минсельхоз Олжас Бектенов
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
