Сенат вернул в Мажилис закон о культуре, образовании и семейной политике

Документ направлен на развитие библиотек и сохранение библиотечного фонда в организациях культуры и образования, а также на улучшение системы образования, защиту прав детей и регулирование образовательной деятельности.

Как отмечено в заключении к законопроекту, реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в 5 кодексов (Земельный, Предпринимательский, Бюджетный, «О браке (супружестве) и семье», «О здоровье народа и системе здравоохранения») и 5 законов («О культуре», «Об образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О статусе педагога», «О языках в Республике Казахстан»).

В ходе рассмотрения Закона в Сенате Парламента Республики Казахстан внесены изменения и дополнения, предусматривающие:

дополнения в Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» норм, согласно которым, лицо, находящееся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, не может быть наставником и участником национального превентивного механизма.

В Закон Республики Казахстан «О культуре»:

изменение запрещающее использование голосовых (вокальных) фонограмм во время проведения концертных зрелищно культурно-массовых мероприятий организаторами, творческими коллективами и исполнителями, за исключением телевизионных записей и в иных местах, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертных зрелищно культурно-массовых мероприятий;

дополнения предусматривающее необходимость информирования зрителя об использовании голосовых (вокальных) фонограмм при исполнении музыкальных произведений, а также во время проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий в случаях, установленных законодательством;

приведение в соответствие с действующим законодательством норм, при которых физические лица обязаны при любом публичном использовании в масс-медиа или на онлайн-платформах произведений, являющихся объектами авторского права, в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, указывать имя автора (авторов);

исключение районов (городов областного значения) из списка местных исполнительных органов, обеспечивающих ежегодное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов организаций среднего образования;

новый пункт в Законе, согласно которому вносится изменение в Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей», предусматривающее норму, согласно которой в информации о товаре (работе, услуге) в обязательном порядке необходимо содержание указаний на использование голосовых (вокальных) фонограмм, аудиовизуальной записи при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений в случаях, установленных законодательством.

Также были пересмотрены сроки введение в действие некоторых статей Закона.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил закон по вопросам интеллектуальной собственности.