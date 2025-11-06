Сенат одобрил закон по вопросам интеллектуальной собственности

Как сообщил сенатор Марат Кожаев, документ направлен на укрепление правовой защиты результатов интеллектуального труда, повышение прозрачности механизмов их использования, а также на формирование более благоприятных условий для творческой деятельности отечественных авторов.

Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на:

- уточнение исключительных прав организаций эфирного и кабельного вещания на использование передачи, включая её ретрансляцию;

- обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к правомерно обнародованным произведениям, путем их распространения, доведения до всеобщего сведения или публичного исполнения;

- введение нового механизма проведения экспертизы заявки на товарный знак в ускоренном порядке. Так, предварительная экспертиза в ускоренном порядке будет проводиться в течение десяти рабочих дней (в обычном порядке - в течение 1 месяца) и полная экспертиза в ускоренном порядке в течение трех месяцев (в обычном порядке – в течение 7 месяцев) с даты подачи заявки;

- увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака на срок до 2 месяцев (в настоящее время – в течение 1 месяца);

- уточнение оснований отказа в регистрации товарных знаков на основании места оказания услуг;

- установление возможности отказа в выдаче патента на изобретение на стадии формальной экспертизы;

- введение специализации патентных поверенных по средствам индивидуализации и объектам промышленной собственности.

Наряду с этим, Закон предусматривает поправки, направленные на обеспечение прозрачности системы коллективного управления правами, путем ее цифровизации и внедрения единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами, в целях обеспечения прав авторов и правообладателей на получение справедливого вознаграждения за использование их объектов через систему коллективного управления.

В частности, одной из важных новелл Закона являются положения об единой цифровой платформе. Ее внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание будет осуществлять экспертная организация – РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу - Министерству юстиции Республики Казахстан.

В этой связи, на организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе Законом возлагаются следующие обязанности:

- использовать единую цифровую платформу;

- вносить в единую цифровую платформу сведения о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении;

- размещать на единой цифровой платформе информацию о правах, переданных ей в управление и другие обязанности, направленные на обеспечение эффективности деятельности данных организаций.

Внедрение платформы обеспечит прозрачность деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, от заключения ими договоров до выплаты вознаграждения авторам на данной платформе с предоставлением доступа как авторам, так и пользователям, что повысит доверие к коллективному управлению правами.



