    19:01, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нехватка автогаза в Туркестанской области: когда ситуация стабилизируется

    Дефицит сжиженного газа в регионе, вызванный ремонтными работами на Атырауском НПЗ, стал причиной нехватки топлива и резкого роста цен на автогаз. Минэнерго обещает восстановление поставок в течение 10 дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    В Туркестанской области порядка 50 субъектов предпринимательства занимаются реализацией и поставкой сжиженного нефтяного газа. Стоимость одного литра газа в пределах установленного ценового диапазона варьируется от 102 до 107 тенге.

    Как пояснили в Министерстве энергетики, в октябре на фоне плановых ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в ряде регионов страны наблюдалась временная нехватка сжиженного газа.

    — Это было связано с необходимыми технологическими мероприятиями в процессе производства. Ремонтные работы на заводе идут по плану, и, согласно графику, они будут завершены в первой декаде ноября. После этого объем поставок и стабильность снабжения сжиженным газом всех регионов страны будут полностью восстановлены, — сообщили в Министерстве энергетики.

    На ноябрь для Туркестанской области выделено 11 880 тонн сжиженного газа, из которых 9 180 тонн поступят с Павлодарского нефтехимического завода, а 2 700 тонн — с СНПС-Актобемунайгаз.

    — Поставка сжиженного газа в регион идет по утвержденному графику. Так, с 1 по 3 ноября в область было отправлено 32 вагона с газом, что составляет 1 085,65 тонны. Остальные объемы будут доставлены в сроки, предусмотренные графиком. Сложившаяся ситуация носит временный характер и обусловлена проведением плановых ремонтных работ. Министерство энергетики, местные исполнительные органы и газораспределительные предприятия принимают конкретные меры по стабилизации ситуации, — добавили в ведомстве.

    Ранее жители Туркестанской области сообщили о нехватке автогаза и росте цен на АЗС — до 140 тенге за литр. В Минэнерго отметили, что перебои на некоторых АГЗС связаны с полным исчерпанием октябрьских объемов газа в конце месяца. В ведомстве также пообещали проверить информацию о возможном завышении цен на соответствие утвержденным предельным розничным тарифам для региона.

    Кроме того, перебои с автогазом были зафиксированы в Шымкенте и СКО.

    В Мнистерстве сообщили, что будут выделены дополнительные объемы топлива для устранения временного дефицита.

     

