Нехватка автогаза в Шымкенте: Минэнерго выделило 1008 тонн допобъема

В Министерстве энергетики в ответе на официальный запрос агентства Kazinform разъяснили ситуацию вокруг автогаза в Шымкенте.

— Поставки сжиженного нефтяного газа в город осуществляются в плановом режиме. Более того, для стабильного обеспечения потребителей 23 октября министерством был выделен дополнительный объем — 1 008 тонн. Ситуация с обеспечением ГСМ в регионе находится на постоянном контроле, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автовладельцы в Шымкенте жалуются на нехватку автогаза на заправках. Чтобы заправиться, водителям нередко приходится долгое время ожидать в очередях, а на отдельных газозаправочных станциях — записываться заранее. В утренние и вечерние часы у заправок наблюдается большое скопление автомобилей.