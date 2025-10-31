РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:28, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нехватка автогаза в Шымкенте: Минэнерго выделило 1008 тонн допобъема

    Жители Шымкента жалуются на очереди и нехватку автогаза на заправках. В Министерстве энергетики уверяют, что поставки идут в плановом режиме и региону дополнительно выделен сверхплановый объем топлива, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана
    Фото: акимат Астаны

    В Министерстве энергетики в ответе на официальный запрос агентства Kazinform разъяснили ситуацию вокруг автогаза в Шымкенте.

    — Поставки сжиженного нефтяного газа в город осуществляются в плановом режиме. Более того, для стабильного обеспечения потребителей 23 октября министерством был выделен дополнительный объем — 1 008 тонн. Ситуация с обеспечением ГСМ в регионе находится на постоянном контроле, — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что автовладельцы в Шымкенте жалуются на нехватку автогаза на заправках. Чтобы заправиться, водителям нередко приходится долгое время ожидать в очередях, а на отдельных газозаправочных станциях — записываться заранее. В утренние и вечерние часы у заправок наблюдается большое скопление автомобилей.

    Минэнерго РК Регионы Казахстана Шымкент Водители Авто Газ
