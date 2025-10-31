Автовладельцы жалуются на нехватку автогаза в Шымкенте

Несмотря на повышение цены литра автогаза до 102 тенге в августе, дефицит топлива в Шымкенте сохраняется. В городском управлении энергетики и развития инфраструктуры отметили, что временная нехватка сжиженного газа связана с ростом количества автомобилей и изменениями в графике поставок в конце месяца.

Фото: Kazinform

— В связи с увеличением числа автотранспортных средств и изменениями в графике поставок в конце месяца, в Шымкенте действительно наблюдается временный дефицит сжиженного нефтяного газа. Мы направили обращение в Министерство энергетики с просьбой выделить дополнительный объем топлива. В настоящее время дополнительный объем выделен, и вопрос решается поэтапно, — прокомментировали в ведомстве.

В Шымкенте зарегистрировано более 463 тысяч автомобилей, из которых около 15% используют сжиженный газ. Ситуация ежегодно усугубляется не только увеличением числа автомобилей на газе, но и ростом транзитного потока транспорта, в том числе грузовых машин и автомобилей из Туркестанской области, которые заправляются на шымкентских АГЗС.

В акимате подтверждают, что проблемы с заправкой действительно возникают из-за наплыва водителей из других регионов.

— Эти автомобили, использующие газ, не учитываются в городской статистике, что может создавать видимость дефицита, — отметил заместитель акима Шымкента Сарсен Қуранбек.

Фото: Kazinform

Ранее водители Северо-Казахстанской области, установившие газовое оборудование для экономии, также столкнулись с дефицитом автогаза. По их словам, такая ситуация повторяется ежегодно. В некоторых городах, например, в Петропавловске, газ продается по талонам.

Министерство энергетики объяснило временные перебои с поставками сжиженного газа плановым ремонтом на Атырауском НПЗ. Для стабилизации ситуации министерство выделило дополнительный объем в 500 тонн. Также в министерстве опровергли информацию о дефиците бензина в Северо-Казахстанской области, назвав ее недостоверной.