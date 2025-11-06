Мед, кумыс и кондитерские изделия из Казахстана появятся на полках 340 тысяч магазинов Китая

На 8-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае единый оператор по развитию экспорта QazTrade при МТИ РК представил потенциал кооперативов.

Благодаря совместной работе QazTrade и Национальной ассоциации кооперативов РК (NACOFEC) с крупнейшей кооперативной сетью Китая China Coop первые партии мёда, кумыса, шубата и кондитерских изделий скоро появятся на полках китайских магазинов. Сеть объединяет более 340 тысяч магазинов, а ее годовой оборот превышает 7 трлн юаней.

На стенде казахстанских кооперативов в Шанхае были представлены более 30 компаний и кооперативов, среди которых QazExport Global, ТОО GEOM, TOO OIL ECO, Prombaza-7, SHERSTNEV GROUP, IceMaster, Dinastiya Agro, «Kokshetau Mineral Water» JSC, MADI, Nauryz-5, Run Planet Organic, JAIN LLP, Danaker LLP, Mareven Food Tien Shan, Telli Kazakhstan LLP, NefisGroup Ltd., Industry of Semirechye, KAZAGRO-PRO LLP, KOMEK ASIA GROUP, LLP «Light Way Solution», LLP «LWS Agro», LLP «LWS TERMINAL» и Baraka № 1. Их участие демонстрирует реальный потенциал казахстанской кооперации на международной арене.

— Выход на рынок Китая кооперацией позволит отечественным компаниям закрепиться там в долгосрочной перспективе. Уже проведены совместные маркетинговые исследования, организованы первые пробные поставки и определены приоритетные категории товаров, такие как мука, растительные масла, мясо, мед, молочные напитки и кондитерка, — отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

По словам спикера, параллельно запускается программа акселерации и обучение для китайских компаний, расширяющая их присутствие в Казахстане и Центральной Азии, что создает взаимовыгодную платформу для устойчивого развития двусторонней торговли.

Напомним, в этом году на выставке Казахстан был представлен сразу на всех четырех площадках: в национальном павильоне, на стенде Всекитайской федерации кооперативов (China Co-Op), на площадке Jiangsu SOHO, а впервые отдельный павильон представил город Алматы. Такой комплексный подход позволил привлечь рекордное количество казахстанских производителей.