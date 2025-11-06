Казахстан представлен сразу на четырех площадках выставки товаров в Шанхае

В этом году в CIIE участвуют представители из 155 стран и более 4100 зарубежных компаний, а число профессиональных посетителей превысило 449 тысяч человек. В этом году участие принимают более 100 казахстанских производителей, что стало рекордным показателем за все время участия страны в CIIE.

— Для Казахстана участие в Шанхайской выставке давно стало стратегическим направлением. Эта площадка открывает новые экспортные возможности для отечественных производителей и служит воротами не только в Китай, но и на другие мировые рынки, — отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Особое значение Шанхайская выставка приобретает на фоне изменений в экономической политике Китая.

— Страна делает ставку на развитие внутреннего потребления за счет импорта, стимулируя приток качественных товаров со всего мира. В рамках официальной дорожной карты правительства КНР в этом году особое внимание уделяется развитию торговли с развивающимися странами, включая Центральную Азию, — добавил министр.

Благодаря участию в Шанхайской выставке казахстанские компании не только заключают экспортные контракты, но и получают доступ к крупнейшему потребительскому рынку планеты. За последние пять лет объем взаимной торговли практически удвоился, достигнув к 2024 году $ 30,2 млрд. Казахстанский экспорт с Китаем увеличился в два раза.​

По данным QazTrade, общий объем подписанных казахстанскими компаниями контрактов в рамках участия в Шанхайской выставке за последние годы превысил $306,5 млн. Только в 2023–2024 годах были заключены десятки соглашений на поставку масложировой продукции, мяса, растительных масел, сухого верблюжьего молока, соков и пюре. В этом году ожидается подписание новых долгосрочных контрактов на поставку сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Также во время выставки подписан меморандум о взаимопонимании между QazTrade и китайской компанией Optimize Integration Group из Шэньчжэня. Документ направлен на развитие цифровой торговли между Казахстаном и Китаем, создание онлайн-площадок и цифровых инструментов для продвижения товаров и ускорения экспортных процессов. Стороны договорились совместно продвигать казахстанские продукты питания и сельхозтовары на китайский рынок, развивать современные технологии и логистику, а также улучшать условия для взаимных расчетов.

OIG Group один из самых крупных и технологичных игроков в сфере импорта продовольствия в Китае. Компания входит в ТОП-500 крупнейших предприятий страны, работает с 31 тысячей поставщиков по всему миру, имеет 15 офисов в Китае и 11 зарубежных представительств. Через платформу OIG проходит 18% всех замороженных продуктов, импортируемых в Китай. Это каждый седьмой говяжий стейк, каждая шестая куриная грудка и каждая пятая креветка на китайском рынке.​

— Министерство торговли и интеграции создает условия для выхода малого и среднего бизнеса на международные рынки и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Мы продвигаем казахстанскую продукцию в Китай по принципу регионализации — в разных провинциях открываются павильоны, представительства и торговые дома. Уже работают партнерские офисы в Урумчи и Нанкине. По итогам выставки достигнуты новые договоренности о расширении географии присутствия казахстанских компаний. Сегодня Казахстан представлен на всех четырех площадках: в национальном павильоне, на площадке Всекитайской федерации кооперативов China Co-Op, на площадке Jiangsu SOHO, также в этом году впервые город Алматы представил свой отдельный павильон. Благодаря комплексному подходу мы в этом году привлекли рекордное количество производителей, — отметил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

В рамках совместной программы с Китаем планируется проведение акселерации по адаптации продукции к требованиям китайского рынка: упаковка, брендирование и продвижение товаров.

