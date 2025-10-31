Какие казахстанские бренды готовы выйти на азербайджанский рынок

В числе участников – первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижанова. В интервью агентству Kazinform она рассказала, почему франчайзинг становится новым драйвером экономического роста, как развивается идея общего тюркского бренда «Made in Turan» и какие возможности открывает Транскаспийский маршрут для совместного продвижения казахстанских и азербайджанских компаний.

— Вы отметили, что франчайзинг становится новым драйвером экономического роста. Как Казахстан видит потенциал сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере, могут ли франчайзинговые проекты стать новым направлением в торгово-экономических отношениях наших стран?

Безусловно. Франчайзинг сегодня – это не просто современная форма бизнеса, а универсальный инструмент масштабирования успешных моделей, трансфера технологий и развития национальных брендов. Для Казахстана и Азербайджана это новая точка роста, выходящая за рамки традиционной торговли. Он не только поддерживает бизнес и обеспечивает контроль качества, но и выступает эффективным механизмом диверсификации товарооборота, поскольку, как правило, продукты франчайзинга – это товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. Это способствует развитию предпринимательства, росту экспорта и повышению конкурентоспособности наших экономик.

Особый интерес вызывает инициатива Азербайджанской ассоциации франчайзинга – проект «Made in Turan». Казахстан поддерживает эту идею, поскольку она отражает общее стремление тюркских стран продвигать собственные бренды под единым знаком качества и ответственности.

Во исполнение инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, озвученной в июле 2024 года на саммите Организации тюркских государств в Шуше, ведется работа по созданию Общетюркской патентной организации. Формирование единого тюркского бренда в рамках этой структуры станет мощным драйвером продвижения экономического и культурного потенциала наших стран на международной арене – от Ближнего Востока до Европы, Китая, Индии и Африки.

При этом создание бренда – лишь первый шаг. Не менее важно обеспечить устойчивые торгово-логистические связи. В этом контексте огромный потенциал открывает Транскаспийский международный транспортный маршрут, который становится ключевой артерией евразийской торговли и естественным связующим звеном между тюркскими странами.

— Объем взаимной торговли между Казахстаном и Азербайджаном демонстрирует значительный рост. Какие факторы обеспечили такую динамику и какие отрасли могут стать следующими точками роста?

За последние годы товарооборот между нашими странами вырос почти в два раза и уже превысил более 500 млн долларов США. Это результат системных усилий обеих сторон по развитию реальной торговли и устранению барьеров.

Во-первых, важнейший фактор – это взаимодополняемость экономик. Казахстан поставляет продовольственные товары, металлопродукцию, нефтехимию, строительные материалы. Азербайджан экспортирует трубы, табачное сырье, рыбную и плодоовощную продукцию.

Во-вторых, ключевым драйвером стал Транскаспийский международный транспортный маршрут. За пять лет объемы перевозок по нему увеличились более чем в шесть раз – с 0,8 до 4,5 млн тонн. Контейнерные перевозки утроились. Это подтверждает, что ТМТМ становится стратегическим мостом Евразии, соединяющим наши экономики с Европой, Турцией и странами Ближнего Востока.

В-третьих, обе страны делают ставку на диверсификацию несырьевого экспорта. В ближайшей перспективе мы видим точки роста в агропереработке (мука, масло, мясные и картофельные продукты), легкой промышленности, IT-услугах, зеленых технологиях и, конечно, франчайзинговых форматах в ритейле и HoReCa.

Иными словами, на смену торговле сырьем приходит торговля идеями, технологиями и брендами – и это, пожалуй, главный показатель зрелости наших экономических отношений.

—В своем выступлении вы подчеркнули важность продвижения продукции с высокой добавленной стоимостью. Есть ли конкретные казахстанские бренды или компании, которые уже готовы выходить на азербайджанский рынок по франчайзинговой модели?

Да, я озвучила ряд сильных и успешных казахстанских франшиз, которые уже зарекомендовали себя на внутреннем рынке и готовы к международной экспансии. Среди них — OLYMP, Taptaty, Meloman, Europharma, а также Kunde, Луговое поле, Qurmet, Все в дом, Ainalayn и другие бренды, которые отличаются высоким качеством, социальной направленностью и доверием покупателей.

Сегодня эти компании рассматривают франчайзинг как стратегический инструмент выхода на внешние рынки. Причем речь идет не просто о поставках товаров, а о создании совместных ритейл-форматов, ко-брендовых проектов и обмене практиками управления розницей. Уже есть конкретные шаги: например, казахстанский бренд кофе Zebra выходит на рынок Азербайджана, что является хорошим примером взаимной интеграции и практического партнерства.

Мы также прорабатываем проект взаимного присутствия торговых сетей Казахстана и Азербайджана, чтобы обеспечить доступ национальных товаров на полки магазинов обеих стран. Это создаст эффект синергии, которая повысит узнаваемость брендов, укрепит продовольственную безопасность и расширит доступ потребителей к качественной продукции по разумным ценам.

—Развитие Транскаспийского транспортного маршрута усиливает логистическую связность региона. Как это может повлиять на рост торговли и создание новых совместных брендов?

ТМТМ уже стал ключевой артерией евразийской торговли. Его конкурентные преимущества – скорость, предсказуемость и безопасность поставок. Время доставки грузов по маршруту через Каспий сокращено почти в три раза по сравнению с альтернативными направлениями.

Для бизнеса это означает снижение логистических издержек, устойчивость поставок и возможность реализовывать совместные производственно-дистрибьюторские модели. Например, бренды, создаваемые в Казахстане, могут производить часть компонентов в Азербайджане и наоборот.

Казахстан и Азербайджан уже синхронизируют тарифную политику, внедряют цифровые решения в транзите и портовой логистике, создают единую систему отслеживания грузов. Все это формирует основу для нового поколения транснациональных брендов, чьи цепочки поставок будут проходить именно по Транскаспийскому маршруту.

При этом потенциал ТМТМ выходит далеко за рамки двустороннего сотрудничества. Этот маршрут становится стратегическим коридором для всех тюркских государств, соединяя их в единую производственно-логистическую экосистему. Он открывает прямой выход на рынки Европы, Ближнего Востока, Китая, Индии и Африки, превращая пространство тюркских стран в единый контур устойчивого роста и интеграции.

—Цифровизацию и внедрение инноваций Вы называете ключевым условием конкурентоспособности. Рассматривается ли возможность создания совместных цифровых платформ для поддержки франчайзинговых проектов между Казахстаном и Азербайджаном?

Да, и этот вопрос уже находится в проработке. Мы убеждены, что цифровая интеграция – это новый этап экономического сближения наших стран.

Казахстан уже имеет практический опыт в этой сфере через QazTrade. Мы внедрили цифровую экосистему. Это – платформы для В2В-взаимодействия, обучение предпринимателей, электронную сертификацию и систему «единого окна» для экспортеров.

На этой основе возможно создание совместной цифровой платформы Казахстан-Азербайджан, где будет аккумулироваться информация о франшизах, инвестпроектах и деловых предложениях. Эта инициатива полностью коррелирует с концепцией «Made in Turan» и может стать ядром общего B2B-пространства тюркских стран.

—Сегодня бизнес-сообщества Казахстана и Азербайджана проявляют растущий интерес друг к другу. Планируются ли в ближайшее время совместные инициативы, бизнес-форумы или программы обмена опытом в сфере франчайзинга?

Да, уже утвержден план совместных мероприятий на 2025-2026 годы. Он включает проведение двусторонних бизнес-форумов, запуск акселерированных программ поддержки МСБ, обмен делегациями предпринимателей и проведение тематических выставок франшиз.

Также мы рассматриваем проведение национальной экспозиции франшиз Казахстана в Баку и ответного бизнес-миссионного визита азербайджанских компаний в Астану. Эти инициативы направлены на то, чтобы диалог бизнеса стал постоянным и институционализированным.

—Каков главный сигнал, который Казахстан хотел бы передать своим азербайджанским партнерам через участие в этом форуме?

Главный посыл Казахстана – от слов к делу. Мы пришли на Бакинский форум не с декларациями, а с конкретными предложениями и готовыми проектами.

Казахстан рассматривает Азербайджан как стратегического партнера на Кавказском направлении, и именно через такие инициативы, как франчайзинг, мы переходим к новому формату интеграции – партнерству брендов, людей и идей.

Наши страны объединяет общая история, тюркская идентичность и общее видение будущего, основанное на инновациях и взаимной поддержке.

Сегодня мы создаем новую экономику доверия, и я уверена – бренды Казахстана и Азербайджана станут узнаваемыми символами современного Тюркского мира.

Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.