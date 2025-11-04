РУ
    11:05, 04 Ноябрь 2025

    В школах Астаны и Алматы введут уроки плавания

    В Казахстане плавание могут включить в школьную программу, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    плавание
    Фото: НОК РК

    Совместно с Министерством просвещения готовится проект, который сделает обучение плаванию частью системы физического воспитания, сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Казахстана, олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

    - Совместно с Министерством просвещения планируется разработка и внедрение программы, в рамках которой плавание будет включено в систему физического воспитания и станет частью школьной программы по физической культуры, - сказал Баландин на заседании Правительства.

    Проект запустят пилотно уже в следующем году в Астане и Алматы, а затем планируют поэтапно внедрить по всей стране.

    По словам Дмитрия Баландина, инициатива основана на опыте США, Австралии и Венгрии — стран, где обучение детей плаванию является обязательной частью школьной системы и способствует развитию массового спорта и безопасности на воде.

    Ранее мы писали, что Казахстан сделал ставку на бокс, борьбу и плавание на Азиаде-2026.

    Теги:
    Плавание Минпросвещения РК Астана Алматы школа
    Дамира Кеңесбай
    Автор
