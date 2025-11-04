В школах Астаны и Алматы введут уроки плавания

Совместно с Министерством просвещения готовится проект, который сделает обучение плаванию частью системы физического воспитания, сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Казахстана, олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

- Совместно с Министерством просвещения планируется разработка и внедрение программы, в рамках которой плавание будет включено в систему физического воспитания и станет частью школьной программы по физической культуры, - сказал Баландин на заседании Правительства.

Проект запустят пилотно уже в следующем году в Астане и Алматы, а затем планируют поэтапно внедрить по всей стране.

По словам Дмитрия Баландина, инициатива основана на опыте США, Австралии и Венгрии — стран, где обучение детей плаванию является обязательной частью школьной системы и способствует развитию массового спорта и безопасности на воде.

