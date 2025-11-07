07:29, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп осмотрели строительство в Белом доме
После официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президенты с крыльца Белого дома осмотрели строительство нового бального зала.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Напомним, Казахстан и США заключили соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Подробности читайте здесь.