    07:29, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп осмотрели строительство в Белом доме

    После официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    Президенты с крыльца Белого дома осмотрели строительство нового бального зала.

    п
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    п
    Фото: Акорда

    Напомним, Казахстан и США заключили соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Подробности читайте здесь

     

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
