Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп осмотрели строительство в Белом доме

Президенты с крыльца Белого дома осмотрели строительство нового бального зала.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Фото: Акорда

Напомним, Казахстан и США заключили соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Подробности читайте здесь.