    18:25, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахская писательница получила государственную премию Китая

    Китайскоязычная казахская писательница Анар Зинуарбеккызы, проживающая в китайском городе Урумчи, стала лауреатом государственной литературной премии имени Бин Синь, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на информационный портал «Тянь-Шань».

    Анар Зинуарбекқызы
    Фото: ts.cn/xwzx/whxw

    Как сообщает портал, литературная премия в жанре саньвэнь (эссе) присуждена писательнице за первый ее сборник «600 километров в пути» в номинации «Лучший сборник эссе». В эссе автор пишет о любви к родной земле, о родственных отношениях, описывает степь, казахские национальные блюда и жизнь города.

    Известный китайский писатель, критик Лю Лянчэн дал ее творчеству следующую оценку: «Эссе Анар звучат подобно казахским кюям и песням, они согревают сердце, в них аромат зеленых лугов и белых облаков». 

    Как сообщается в открытых источниках, Анар Зинуарбеккызы родилась в районе Кунес в Илийской казахской автономной области. Художественным творчеством занимается с 2014 года. Ее произведения были опубликованы в авторитетных изданиях «Батыс» и «Ұлттар әдебиеті».

    Литературная премия Бин Синь, упоминающаяся наряду с литературными премиями имени Мао Дунь и Лу Синь, является одной из наиболее престижных в области художественной литературы Китая. Премия назначается один раз в два года, начиная с 2002 года. В этом году на конкрус были представлены 339 сборников, изданных в 2023-2024 годах.

    Ранее мы писали о том, что в Китае растет интерес к казахской культуре. 

