Музыка степи: в Китае растет интерес к казахской культуре

Следует отметить, что помимо искусства исполнения «Двенадцати мукамов» - исторического музыкального наследия и духовного достояния уйгурского народа - в институте также представлены ценные экспонаты, посвящённые культуре казахов, кыргызов и таджиков. Это - подлинные артефакты, имеющие высокую этнографическую и художественную ценность.

Особым уважением в институте пользуется музыковед Вань Туншу, внесший значительный вклад в исследование песенного наследия национальных меньшинств Синьцзяна. Он изучал песни, написанные на языках различных этнических групп региона.

Двадцать лет назад ЮНЕСКО включила «Двенадцать мукамов» в список нематериального культурного наследия как духовное достояние уйгурского народа и ценнейшую часть его музыкальной традиции. Еще в 1950-х годах Вань Туншу начал собирать сведения об этом жанре и записывать музыкальные произведения на магнитную пленку. Свою жизнь он целиком посвятил развитию музыкального искусства в Синьцзяне.

Сегодня музыкальная традиция мукама стала известна далеко за пределами Китая. «Двенадцать мукамов» - это живая традиционная музыкальная школа, получившая широкое распространение среди народа. Её истоки уходят в глубь веков, она сформировалась на основе народных песен, эпических сказаний и художественного творчества, передававшихся из поколения в поколение.

Как рассказывает сотрудница музея при Синьцзянском институте искусств Филора Фархад, в экспозиции представлены как научные труды Вань Туншу, так и полный спектр национальных музыкальных инструментов казахов, уйгуров, кыргызов и таджиков, собранных со всех уголков Синьцзяна.

- К нам приезжают туристы из США, Великобритании, Канады, Индонезии и других стран. Все они искренне восхищаются разнообразием представленных инструментов. С момента открытия музея, а это произошло пять лет назад, поток посетителей не уменьшается. Урумчи нередко называют центром песни и танца, и потому такой живой интерес к нашему музею - закономерное и вполне объяснимое явление, - делится Ф. Фархад.

В настоящее время музей располагает коллекцией из около 150 музыкальных инструментов. Поскольку большинство из них изготовлены из дерева, они требуют особого внимания и бережного ухода.

- В нашей коллекции представлено множество казахских национальных инструментов. Студенты института искусств также проявляют живой интерес, стремясь получить более полную информацию о каждом из них, - добавила Ф. Фархад.