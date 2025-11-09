РУ
    23:20, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рыбакина выиграла Итоговый турнир и вошла в историю

    Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина одержала победу в финале Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: sports.kz

    Казахстанка в двух сетах обыграла Арину Соболенко (Беларусь).

    Решающее противостояние завершилось со счётом 6:3, 7:6.

    Рыбакина стала первой в истории казахстанской теннисисткой, кому удалось выиграть Итоговый турнир в женском одиночном разряде.

    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
