23:20, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
Рыбакина выиграла Итоговый турнир и вошла в историю
Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина одержала победу в финале Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Казахстанка в двух сетах обыграла Арину Соболенко (Беларусь).
Решающее противостояние завершилось со счётом 6:3, 7:6.
Рыбакина стала первой в истории казахстанской теннисисткой, кому удалось выиграть Итоговый турнир в женском одиночном разряде.