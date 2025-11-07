Пациенты с ДЦП продолжат получать лечение и лекарства бесплатно — Минздрав Казахстана

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года Казахстан переходит на единый пакет медицинских гарантий. Все пациенты с хроническими заболеваниями продолжат получать лечение и лекарства в прежнем объеме. Изменения направлены на то, чтобы сделать систему здравоохранения более справедливой, устойчивой и доступной для всех.

14 июля 2025 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг», направленный на повышение эффективности системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и максимальный охват населения медицинской помощью.

По поручению Главы государства впервые вводятся нормы, которые предусматривают финансовые механизмы, позволяющие регионам страховать социально уязвимые категории граждан (категории D и Е). Это позволит дополнительно обеспечить доступ к медицинской помощи еще свыше 1 млн граждан.

В министерстве уточнили, что государство, как и прежде, сохраняет свои гарантии в отношении всех льготных категорий граждан, включая детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью и безработных — в общей сложности это более 11 миллионов казахстанцев, в том числе это касается всех пациентов с ДЦП.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав исключил сахарный диабет и ДЦП из списка социально значимых заболеваний.