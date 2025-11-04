РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:35, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    60% фермеров Казахстана собирают больше зерна благодаря агротехнологиям

    Применение современных агротехнологий напрямую влияет на урожайность зерновых в Казахстане. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айдарбек Сапаров
    Фото: primeminister.kz

    Проведенный анализ по основным зерносеющим регионам показал: чем активнее аграрии внедряют технологии, тем выше урожайность.

    По его словам, почти в 60% хозяйств сбор зерновых составил от 15 до 30 центнеров с гектара, а у 8% аграриев — выше 30 центнеров.

    В среднем по стране урожайность достигла 17 центнеров с гектара, что на 5% выше прошлогоднего уровня.

    Однако, отметил министр, около 12% фермеров по-прежнему получают лишь 7–8 центнеров, что снижает общий показатель.

    - Регионам необходимо продолжить работу по стимулированию соблюдения фермерами агротехнологий в целях достижения индикаторов Дорожной карты по увеличению валового выпуска продукции сельского хозяйства в два раза к 2028 году, - подчеркнул Айдарбек Сапаров.

    Ранее мы писати, как триллион тенге и новые технологии помогли Казахстану увеличить урожай хлопка.

