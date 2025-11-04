60% фермеров Казахстана собирают больше зерна благодаря агротехнологиям

Проведенный анализ по основным зерносеющим регионам показал: чем активнее аграрии внедряют технологии, тем выше урожайность.

По его словам, почти в 60% хозяйств сбор зерновых составил от 15 до 30 центнеров с гектара, а у 8% аграриев — выше 30 центнеров.

В среднем по стране урожайность достигла 17 центнеров с гектара, что на 5% выше прошлогоднего уровня.

Однако, отметил министр, около 12% фермеров по-прежнему получают лишь 7–8 центнеров, что снижает общий показатель.

- Регионам необходимо продолжить работу по стимулированию соблюдения фермерами агротехнологий в целях достижения индикаторов Дорожной карты по увеличению валового выпуска продукции сельского хозяйства в два раза к 2028 году, - подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Ранее мы писати, как триллион тенге и новые технологии помогли Казахстану увеличить урожай хлопка.