Как триллион тенге и новые технологии помогли Казахстану увеличить урожай хлопка

- Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 центнеров с гектара, - отметил министр на заседании Правительства.

В среднем по стране урожайность составила почти 30 центнеров с гектара. Всего аграрии собрали 428 тысяч тонн хлопка-сырца, что на 42% больше, чем в прошлом году.

Министр подчеркнул, что важно и дальше помогать фермерам переходить на современные методы.

- В этой связи акимату необходимо обеспечить переход аграриев, применяющих традиционные способы возделывания хлопка, на более современные и эффективные технологии, - сказал он.

По словам Айдарбека Сапарова, рост урожайности стал возможен благодаря государственной поддержке.

- Соблюдению фермерами агротехнологий, в первую очередь, способствовали меры государственной поддержки в виде раннего льготного кредитования, объем которого в текущем году впервые достиг 1 трлн тенге, - отметил министр.

Кроме того, в этом году впервые внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений, что составляет 56% от научно-обоснованной потребности.

- Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%, - добавил он.

Ранее стало известно, что Казахстан собрал рекордный урожай: впервые — 1 млн тонн бобовых и 4,3 млн тонн масличных.