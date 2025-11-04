РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как триллион тенге и новые технологии помогли Казахстану увеличить урожай хлопка

    В Казахстане завершилась уборка хлопчатника. В этом году урожайность выросла благодаря применению современных технологий, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    хлопок
    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

    - Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 центнеров с гектара, - отметил министр на заседании Правительства.

    В среднем по стране урожайность составила почти 30 центнеров с гектара. Всего аграрии собрали 428 тысяч тонн хлопка-сырца, что на 42% больше, чем в прошлом году.

    Министр подчеркнул, что важно и дальше помогать фермерам переходить на современные методы.

    - В этой связи акимату необходимо обеспечить переход аграриев, применяющих традиционные способы возделывания хлопка, на более современные и эффективные технологии, - сказал он.

    По словам Айдарбека Сапарова, рост урожайности стал возможен благодаря государственной поддержке.

    - Соблюдению фермерами агротехнологий, в первую очередь, способствовали меры государственной поддержки в виде раннего льготного кредитования, объем которого в текущем году впервые достиг 1 трлн тенге, - отметил министр.

    Кроме того, в этом году впервые внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений, что составляет 56% от научно-обоснованной потребности.

    - Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%, - добавил он.

    Ранее стало известно, что Казахстан собрал рекордный урожай: впервые — 1 млн тонн бобовых и 4,3 млн тонн масличных.

    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК Минсельхоз Айдарбек Сапаров
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают