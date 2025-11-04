РУ
    12:17, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Изменятся ли цены на мясо перед Новым годом, рассказали в Минсельхозе

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил на опасения по поводу возможного подорожания мяса накануне новогодних праздников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мясо без риска: что происходит на рынках Астаны
    Фото: Kazinform

    Во время брифинга в Правительстве журналисты отметили, что казахстанцы в соцсетях выражают обеспокоенность изменением цен на продукты и поинтересовались прогнозом цен на мясо в преддверии и после Нового года.

    - По мясу на внешних рынках спрос вырос, поэтому цена немного поднялась, сейчас стабилизируется. Средняя цена по статистике сегодня утром составляет 3 249 тенге. Вчера я направлял сотрудников в магазины и на рынки – у меня даже есть фотографии: мясо стоит 3,5-3,6 тысячи тенге за килограмм, а премиальные вырезки – от 4,3-5 тысячи, – сказал министр.

    По его словам, в целом средняя цена стабильная и пока будет держаться. 

    - Но заранее прогнозировать не будем. Я думаю, цену на этом уровне постараемся удержать. Почему? Потому что мы сегодня живой скот не вывозим, а мясо квотируем. Поэтому проблем не должно быть, - заявил Сапаров. 

    Теги:
    Правительство РК Скот Минсельхоз Айдарбек Сапаров Мясо Цены и тарифы
    Карина Кущанова
    Автор
