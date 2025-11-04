Изменятся ли цены на мясо перед Новым годом, рассказали в Минсельхозе

Во время брифинга в Правительстве журналисты отметили, что казахстанцы в соцсетях выражают обеспокоенность изменением цен на продукты и поинтересовались прогнозом цен на мясо в преддверии и после Нового года.

- По мясу на внешних рынках спрос вырос, поэтому цена немного поднялась, сейчас стабилизируется. Средняя цена по статистике сегодня утром составляет 3 249 тенге. Вчера я направлял сотрудников в магазины и на рынки – у меня даже есть фотографии: мясо стоит 3,5-3,6 тысячи тенге за килограмм, а премиальные вырезки – от 4,3-5 тысячи, – сказал министр.

По его словам, в целом средняя цена стабильная и пока будет держаться.