Масштабная реформа в банковской сфере: законопроект одобрен в первом чтении

Как сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, законопроекты разработаны в реализацию Посланий Главы государства от 2 сентября 2024 года и 8 сентября 2025 года.

В рамках законопроекта о банках предусматриваются следующие основные направления.

Первое - внедрение пропорционального регулирования банковской деятельности. Для снижения концентрации и развития конкуренции предусматривается введение базовой и универсальной лицензий.

Базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований.

Для банков с базовой банковской лицензией проектом закона устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала. При этом конкретные пороговые значения будут определяться подзаконными актами. На текущем этапе планируется ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге.

Надзор за банками с базовой лицензией и пруденциальные требования будут упрощены.

Предусматривается применение облегченного процесса ежегодной надзорной оценки, сокращение периодичности проведения инспекций и предоставляемой отчетности.

Второе - стимулирование развития финтех-сектора и регулирование цифровых финансовых активов.

Ключевой новеллой законопроекта является разрешение оборота на территории Казахстана и введение регулирования цифровых финансовых активов как нового класса активов. Так, предусмотрено введение трех видов цифровых финансовых активов.

Во-первых, цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают деньги – стейблкоины. Требования к порядку, условиям выпуска, обращения и погашения стейблкоинов будут определяться Национальным Банком.

Во-вторых, цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают финансовые инструменты, финансовый актив, имущественные права, товары или иное имущество.

В-третьих, финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровой платформе.

АРРФР наделяется полномочиями по установлению требований к порядку, условиям выпуска, обращения и погашения цифровых финансовых активов, кроме стейблкоинов.

Выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Национальным банком.

Вместе с тем, предусмотрено регулирование другого вида цифровых активов. Это – необеспеченные цифровые активы, то есть криптовалюты. Предусматривается создание организаций по обмену криптовалют, деятельность которых будет лицензироваться и регулироваться Нацбанком. Для защиты инвесторов Нацбанк будет устанавливать перечень разрешенных к обращению криптовалют, а также лимиты и ограничения по операциям криптообменников.

Криптообменники и инфраструктурные участники рынка цифровых активов включаются в перечень субъектов финансового мониторинга.

Кроме того, законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты. Порядок обращения и использования цифрового тенге будет определяться Нацбанком.

Третье - развитие исламского банкинга. Предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в рамках имеющейся лицензии.

Нормы позволят банкам создавать внутри своей структуры специализированные подразделения, предлагающие исламские продукты без необходимости создания отдельного банка.

Четвертое - внедрение риск-ориентированной системы поведенческого надзора. Новая модель предусматривает создание системы управления поведенческими рисками. Она включает стратегию управления поведенческими рисками, создание независимых подразделений по оценке финансовых продуктов, требования к финансовым организациям по управлению финансовыми продуктами, по раскрытию полной и достоверной информации о них потребителям, а также анализ обратной связи от потребителей.

Также законопроектом предусматривается создание единого офиса финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам. Решения омбудсмана будут обязательными для исполнения финансовыми организациями.

Пятое - введение нового механизма урегулирования неплатежеспособных банков. Для предотвращения ухудшения финансового состояния банков вводятся новые инструменты - планы восстановления и планы урегулирования. Разработка и ежегодное обновление планов станет обязанностью как банков, так и регулятора.

В случае признания банка неплатежеспособным устанавливается четкая процедура урегулирования и оценки его жизнеспособности. Для несистемных банков предусмотрены инструменты продажи банка новому инвестору, передачи активов и обязательств, в том числе в стабилизационный банк, а также конвертации обязательств в капитал.

Кроме этого, для банков, которые имеют системную значимость, дополнительно предусматривается новый механизм поглощения убытков за счет их обязательств.

При урегулировании системно значимого банка в первую очередь списывается акционерный капитал, то есть акционер банка полностью утрачивает владение банком. Затем списываются все обязательства других кредиторов в рамках механизма поглощения убытков.

В-третьих, если этих мер недостаточно для восстановления финансовой устойчивости, то может быть рассмотрен вопрос вхождения в капитал со стороны государства. Решение об этом будет приниматься Советом по финансовой стабильности с учетом влияния банка на финансовую стабильность, а также необходимости сохранности вкладов населения и бизнеса. Государственное участие будет временным, возмездным и ограниченным по объему. Оно сопровождается сменой акционеров и руководства банка, запретом на выплату дивидендов и бонусов, ограничением рискованных операций и реализацией плана финансового оздоровления. После восстановления устойчивости банк подлежит продаже новому инвестору, а вложенные госсредства возвращаются в бюджет.

В случае возникновения убытков у государства их компенсация обеспечивается за счет банковской отрасли.

Ранее сообщалось, что закон о банках примут до конца 2025 года.