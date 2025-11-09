Спасатели опровергли слухи о бездействии при обрушении облицовки ЖК в Астане

— Информация, распространённая в видеоролике, где утверждается, что служба ЧС не прибыла на место, не соответствует действительности, — подчеркнули в ДЧС.

В ДЧС рассказали подробности: 08 ноября на пульт службы «112» поступило сообщение от станции скорой медицинской помощи о том, что в районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

После получения информации на место происшествия незамедлительно выехали столичные спасатели.

По прибытии установлено, что произошло обрушение облицовки и кондиционерной установки на площади около 150 кв. м у входа в магазин, расположенном на первом этаже здания.

Силами спасателей пострадавшие были извлечены из-под завала, проведены демонтажные и аварийно-восстановительные работы, а также ликвидирована угроза дальнейшего обрушения элементов фасада.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. В результате обрушения пострадали 5 человек, среди них двое фельдшеров. Состояние фельдшера, которая находится в реанимации, остается крайне тяжелым. Состояние еще одного фельдшера — среднее. Находится в отделении нейрохирургии.