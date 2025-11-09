РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:42, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Спасатели опровергли слухи о бездействии при обрушении облицовки ЖК в Астане

    В ДЧС Астаны прокомментировали распространяющийся в соцсетях видеоролик об обрушении кирпичной облицовки и кондиционера 8 ноября, при котором пострадали фельдшеры, спешившие на помощь прохожим, передает агентство Kazinform. 

    а
    Кадр из видео ДЧС Астаны

     — Информация, распространённая в видеоролике, где утверждается, что служба ЧС не прибыла на место, не соответствует действительности, — подчеркнули в ДЧС.

    В ДЧС рассказали подробности: 08 ноября на пульт службы «112» поступило сообщение от станции скорой медицинской помощи о том, что в районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

    После получения информации на место происшествия незамедлительно выехали столичные спасатели.

    По прибытии установлено, что произошло обрушение облицовки и кондиционерной установки на площади около 150 кв. м у входа в магазин, расположенном на первом этаже здания.

    Силами спасателей пострадавшие были извлечены из-под завала, проведены демонтажные и аварийно-восстановительные работы, а также ликвидирована угроза дальнейшего обрушения элементов фасада.

    Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. В результате обрушения пострадали 5 человек, среди них двое фельдшеров.  Состояние фельдшера, которая находится в реанимации, остается крайне тяжелым. Состояние еще одного фельдшера — среднее. Находится в отделении нейрохирургии. 

    Теги:
    ДЧС Астана Видео Скорая помощь Непогода ЧП
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают