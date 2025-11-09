Двое из пострадавших при крушении кирпичной облицовки в Астане - фельдшеры

Все пострадавшие 8 ноября были доставлены в многопрофильную больницу № 1.

По состоянию на 9 ноября в отделении реанимации находятся 2 пациента. 3 пациента — в профильных отделениях. Сообщаем, что из пяти пострадавших двое — фельдшеры, которые получили производственные травмы при исполнении трудовых обязанностей.

Состояние фельдшера, которая находится в реанимации, остается крайне тяжелым. Состояние еще одного фельдшера — среднее. Находится в отделении нейрохирургии. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

— Распространяемая в соцсетях информация о том, что полученные травмы фельдшеров не признают производственной травмой — не соответствует действительности. Данное происшествие относится к производственной травме, — сообщили дополнительно в акимате.

Кроме того, по факту получения травм ДП города ведется досудебное расследование, также согласно требованиям Трудового кодекса РК, ст. 188 проводится расследование несчастного случая государственным инспектором труда.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.