    18:33, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Обрушение кирпичной облицовки в Астане: врачи рассказали о состоянии пострадавших

    В Астане один из пострадавших при обрушение наружной кирпичной облицовки девятиэтажного дома находится в крайне тяжелом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: pixabay

    Всего в результате происшествия пострадали 5 человек. По данным пресс-службы столичного управления общественного здравоохранения, все пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу № 1.

    — Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении реанимации, состояние их тяжелое, — сообщили в ведомстве.

    Кроме того, состояние двух пациентов стабильное, они находятся в отделении.

    — Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация, — добавили в управлении.

    Ранее сообщалось, что сегодня в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

    Карина Кущанова
