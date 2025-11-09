Обрушение кирпичной облицовки в Астане: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Всего в результате происшествия пострадали 5 человек. По данным пресс-службы столичного управления общественного здравоохранения, все пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу № 1.

— Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении реанимации, состояние их тяжелое, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, состояние двух пациентов стабильное, они находятся в отделении.

— Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация, — добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что сегодня в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.