    15:02, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики

    Указом Главы государства утверждены основные принципы, ценности и направления внутренней политики Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан».

    На IV заседании Национального курултая ряд экспертов и общественных деятелей предложили разработать единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики. Данная идея была поддержана Главой государства, который подчеркнул, что документ должен быть направлен на систематизацию работы государственных структур.

    «Основные принципы, ценности и направления внутренней политики» были разработаны Администрацией Президента совместно с заинтересованными государственными органами на основе ежегодных Посланий и выступлений Главы государства, Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года.

    В разработке концептуального документа активное участие приняли члены Национального курултая, эксперты, представители общественных и научных организаций.

    Данный документ предназначен, в первую очередь, для госорганов. Его главной целью является координация и систематизация работы в сфере внутренней политики.

    В документе сформулированы следующие принципы внутриполитической работы: «Закон и Порядок», «Слышащее государство», «Разные мнения — единая нация», «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство», «Адал азамат», «Таза Қазақстан».

    Также в нем приведен список общенациональных ценностей, которые ранее были озвучены на заседаниях Национального курултая. Отдельно перечислены национальные символы, призванные стать базовыми элементами общенациональной айдентики.

    Документом обозначены приоритетные направления внутренней политики: общественный диалог, политика в сфере межэтнических отношений, политика в сфере религии, культурно-гуманитарная, семейная, молодежная, информационная политика. Принятый концептуальный документ станет основой для организации работы государственных органов в сфере внутренней политики.

     

